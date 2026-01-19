У Трампа прокоментували чутки про вихід США з НАТО через Гренландію
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент відреагував на чутки про можливий вихід США з НАТО.
- Бессент назвав обговорення пріоритету між Гренландією і НАТО "помилковим вибором" і дав неоднозначну відповідь.
Глава Мінфіну США Скотт Бессент відреагував на чутки про можливий вихід США з НАТО. Він запевнив, що позиція Вашингтона не змінюється.
Скотт Бессент відповів чи залишиться США членом НАТО у своєму інтервʼю для NBC News, пише 24 Канал.
Що важливіше для Трампа: Гренландія чи НАТО?
Під час інтервʼю Бессент не дав чіткої відповіді на питання, що у пріоритеті для США: Гренландія чи НАТО, назвавши це "помилковим вибором".
Однак під час розмови він зазначив, що Сполучені Штати безперечно залишуться частиною НАТО.
На питання щодо того, чим відрізняється анексія Гренландії від анексії Криму в Україні Росією, глава Мінфіну дав дуже неоднозначну відповідь.
Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів,
– сказав він.
Можливі кроки США щодо Гренландії непокоять низку демократів. Вони застерігають, що це може зруйнувати Альянс. Адже, як відомо, Гренландія є частиною Данії – члена НАТО та стратегічного партнера Штатів.
Які можуть бути наслідки якщо США вторгнеться в Гренландію?
- Нагадаємо, що Дональд Трамп вдався до економічного тиску на європейські країни, що підтримують автономію Гренландії в складі Данії, запровадивши 10% мита. Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що необережні висловлювання з боку адміністрації Трампа викликають гостру реакцію та дискусії по всій Європі. У звʼязку з цим Європа розглядає можливість розірвання економічних домовленостей із США.
- Окрім того, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що вторгнення США в Гренландію було б смертельним ударом для НАТО. Це легітимізувало б війну Росії проти України та стало б подарунком для Кремля.
- Тому Росія зацікавлена в тому, щоб союзницькі відносини між партнерами України тільки порушувалися. Тож поки в НАТО сваряться – Путін радіє, бо розсварити Захід було однією з його головних ідей. Про це розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу.