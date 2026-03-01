Які неприємні наслідки для України може мати війна на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході може мати для України не лише політичні, а й цілком практичні наслідки. Передусім ідеться про ризики у сфері безпеки та економіки, які здатні вплинути на перебіг російсько-української війни.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, які саме загрози можуть виникнути для України у разі затягування конфлікту навколо Ірану. За його словами, наслідки можуть бути різними, від дефіциту озброєння до серйозних потрясінь на світовому нафтовому ринку.

Як війна на Близькому Сході може вплинути на постачання зброї Україні?

Фесенко зазначив, що наслідки для України можуть бути різними і не обов'язково одразу критичними.

Важливо! 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по військовій інфраструктурі Ірану, зокрема по об'єктах ракетної та оборонної промисловості. Іран підтвердив загибель аятоли Алі Хаменеї та оголосив траур, після чого Корпус вартових ісламської революції заявив про підготовку масштабної відповіді. Президент США Дональд Трамп попередив Тегеран про наслідки нових атак.

На його думку, ключовим є не сам факт ескалації на Близькому Сході, а те, чи перетвориться вона на затяжний і масштабний конфлікт із системним залученням ресурсів США та їхніх союзників.

Все залежить від того, наскільки це тривала буде проблема і наскільки вона буде масштабною,

– зазначив він.

Політолог нагадав, що Україна вже стикалася з подібною ситуацією. Коли розпочалася війна між ХАМАС і Ізраїлем, міжнародна увага на певний час змістилася, а це відчулося і в питаннях воєнних поставок. Тоді виникла конкретна проблема з ресурсами, які були критично важливими для фронту.

Найбільше негативних наслідків для нас було тоді, коли почалася війна між ХАМАС і Ізраїлем. Артилерійські снаряди, які ми отримували з американських запасів в Ізраїлі, пішли Ізраїлю, і у нас виникла серйозна криза,

– нагадав Фесенко.

За його словами, згодом дефіцит вдалося частково компенсувати завдяки альтернативним рішенням. Водночас цей досвід показав, що у разі великої регіональної війни конкуренція за воєнні ресурси може безпосередньо впливати на оборонні можливості України.

Дефіцит ракет Patriot і ризики для української ППО

Фесенко пояснив, що окрема загроза для України може виникнути через роботу систем протиповітряної оборони на Близькому Сході. За його словами, якщо бойові дії затягнуться, зросте потреба в ракетах-перехоплювачах у регіоні, де Patriot використовують не лише Ізраїль, а й партнери США. Це може вплинути на доступність таких ракет для України.

Може виникнути дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot, особливо якщо ця військова операція затягнеться і може з'їсти запаси цих ракет,

– зазначив Фесенко.

Політолог додав, що ризик посилюється через характер атак. Іран, за його словами, завдає ударів не тільки по Ізраїлю, а й по американських базах та країнах регіону, які вважаються партнерами США. У такій ситуації ракети можуть швидше витрачатися саме там, де загроза є безперервною, а поповнення запасів не встигає за темпом використання.

Тут є найбільший ризик для нас, оскільки повітряні загрози з боку Росії для нас залишаються дуже і дуже актуальними,

– наголосив він.

Для України це питання не теоретичне, бо потреба в перехоплювачах залишається постійною. За його словами, навіть якщо сезон змінюється, це не знімає загроз ударів по інфраструктурі, а отже ракети для ППО можуть бути потрібні в найкоротші терміни.

Ормузька протока і можливий стрибок цін на нафту

Фесенко звернув увагу і на економічний вимір конфлікту. У разі розширення бойових дій ключовим ризиком може стати блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових нафтових поставок. Саме це здатне спричинити дестабілізацію енергетичних ринків.

От зараз є вже проблема блокування Ормузької протоки. Це дуже серйозна річ,

– зазначив він.

Політолог пояснив, що якщо перекриття буде короткочасним, глобальних наслідків може й не бути. Але тривала зупинка транспортування нафти з Перської затоки здатна викликати різкий стрибок цін. За його словами, це означатиме не лише економічні труднощі для багатьох країн, а й додатковий тиск на партнерів України.

Якщо це на декілька днів, це не критично, а якщо на тривалий час, оце тоді буде проблема,

– підкреслив Фесенко.

Зростання цін на нафту вплине і на політичні процеси, зокрема на переговорні формати за участю США. Тривала нестабільність у регіоні може змінити графіки та місце проведення міжнародних зустрічей, а також загальний баланс інтересів у перемовинах.

Переговори США Україна Росія і можливе зміщення майданчика

Фесенко також звернув увагу на політичний вимір ситуації. За його словами, ескалація навколо Ірану може вплинути і на організацію наступних раундів переговорів між США, Україною та Росією.

Планувалося, що вони будуть в Абу-Дабі. Зеленський вже сказав, що може бути зміна місця і дати проведення,

– зазначив він.

Безпекова ситуація в регіоні напряму впливає на логістику та формат дипломатичних контактів. Якщо бойові дії триватимуть, переговори можуть перенести до європейських столиць або відкласти в часі.

До уваги! Переговорний процес між Україною та Росією нині відбувається у тристоронньому форматі за участі США, однак, за словами Володимира Зеленського в інтерв'ю ZDF, цей формат залишається формальним і позбавленим прямого діалогу між сторонами. Президент заявив, що російська делегація фактично передає позиції через повідомлення, а не веде живої розмови, і додав, що реальний прогрес наразі можливий лише у гуманітарному треку, зокрема щодо обмінів. Водночас територіальні питання залишаються без компромісу, і відсутність повноцінної зустрічі лідерів може призвести до затягування війни.

Фесенко окреслив і можливий позитивний для України сценарій розвитку подій. Він зауважив, що у випадку радикальних змін в Ірані геополітичний баланс може зміститися не на користь Москви.

З позитивів, якщо американцям і Ізраїлю вдасться повалити нинішній ісламський режим в Ірані, то Росія позбудеться ще одного важливого, мабуть головного свого партнера на Близькому Сході,

– зазначив він.

Політолог уточнив, що такий сценарій наразі не виглядає найбільш імовірним. Водночас навіть сама перспектива втрати Ірану як союзника може стати для Кремля серйозним ударом. Росія вже втратила частину впливу в інших регіонах, і новий геополітичний розрив лише посилить цю тенденцію.

Оця ланцюгова реакція, коли Росія втрачає своїх партнерів, Сирія, Венесуела, а зараз Іран під питанням, означатиме послаблення геополітичних позицій Росії,

– наголосив Фесенко.

Такі процеси можуть мати наслідки і всередині самої Росії. На його думку, втрата зовнішніх опор здатна спровокувати серйозні внутрішні дискусії в оточенні Путіна щодо подальшого курсу.

