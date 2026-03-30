Трамп пригрозив Ірану знищити усі його електростанції й нафтові сверловини

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про перемовини, які американська сторона веде з Тегераном і які, за словами очільника Білого дому, мають "значний прогрес". Водночас Трамп пригрозив серйозними кроками в разі, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку.

Йдеться про удари США по електростанціях Ірану. Про таке американський президент написав у мережі Truth Social.

Як Трамп погрожує Ірану?

Президент США прямо попередив керівництво Ірану про можливі удари по нафтових свердловинах та електростанціях країни у разі відмови відкривати Ормузьку протоку.

Важливо! Ця протока з'єднує Перську затоку (на заході) з Оманською затокою та Аравійським морем (на сході). На неї припадає приблизно одна п'ята частина світових постачань нафти.

"Ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харк (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не "торкалися". Це буде помстою за наших численних солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного "терору" старого режиму", – мовиться у дописі Трампа.

Водночас він заявляє про просування у мирних переговорах з "новим і більш розумним" керівництвом Ірану. Раніше очільник Білого дому накладав заборону бити по енергетиці країни, зазначаючи, що перемовини стосовно мирного врегулювання свідчать про прогрес у відносинах між країнами.

Проте політолог і керівник аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у коментарі 24 Каналу припустив, що подібні заяви Трампа можуть бути лише блефом. Натомість він продовжуватиме рухатися до своїх цілей – йдеться, зокрема про розблокування Ормузької протоки та ймовірного встановлення контролю над островом Харк.

Зазначимо, що днями іранське керівництво таки дало дозвіл 20 суднам під прапорами Пакистану проходити Ормузькою протокою.

До речі, Дональд Трамп не виключає також ідеї захоплення острова Харк, який розташований приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Ірану та майже за 500 кілометрів на північний захід від Ормузької протоки.

Саме через нього проходить близько 90% іранського нафтового експорту, що робить острів стратегічно важливим. Контроль над ним дозволив би США суттєво впливати на енергетичну торгівлю Ірану, посилювати економічний тиск і змушувати іранське керівництво до поступок.

Чи буде наземне вторгнення американців до Ірану?