Операція в Ірані – частина довгострокової кампанії з ліквідації загрози, – Трамп

Трамп заявив, що військова операція в Ірані є частиною довгострокової кампанії з усунення загрози. Він пригадав атаку американського безпілотника 3 січня 2020 року по іранському генерал-майору Касему Сулеймані, який був "був неймовірно жорстоким генералом".

За словами американського президента, це було "великим кроком", без якого сьогодні могло б не бути Ізраїлю. Про це Трамп розповів CNN.

Що сказав Трамп про операцію в Ірані?

У червні 2025 США провели "Опівнічний молот" – удари США по іранських ядерних об'єктах.

Трамп також розкритикував угоду президента Обами про ядерну зброю.

"Це була ядерна угода з Іраном, бо вона давала всю владу Ірану. Вони б мали ядерну зброю 3 – 4 роки тому. Вони б використали її проти Ізраїлю. Можливо, вони б використали її проти нас", – сказав він.

Трамп додав, що ця угода була "настільки поганою", що це був "шлях до бомби".

На останніх переговорах іранці не бажали дати США те, що у них просили, – припинити збагачення урану.

А тепер, під час операції в Ірані, "усе йде добре". Ці військові дії – "це шлях до боротьби з Іраном".

Трамп також сказав, що наразі незрозуміло, хто зараз керує країною.

"Ми не знаємо, хто є керівництвом. Ми не знаємо, кого вони оберуть. Можливо, їм пощастить, і вони отримають когось, хто знає, що робить", – також прокоментував Трамп майбутню іранську владу.

За його словами, іранці "багато втратили з точки зору лідерства" через удари, унаслідок яких було знищено 49 іранських лідерів.

Останні заяви Трампа щодо Ірану