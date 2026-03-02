Ми випереджаємо графік, – Трамп про тривалість війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході. Після розпочатої військової операції проти Ірану 28 лютого та вбивства лідера країни Алі Хаменеї в низці краї регіону гриміли вибухи. Втім, як висловився очільник Білого дому, тривати це має близько 4 тижнів.

Штати до того ж навіть "випереджають графік" проведення бойових дій. Про перебіг подій в Ірані він розповів для CNN.

Скільки триватиме війна в Ірані?

Очільник Білого дому повідомив, що йому "дуже не хотілося, щоб це затягнулося надовго". Дональд Трамп з самого початку вважав, що все вкладеться приблизно в чотири тижні.

І поки що ми навіть випереджаємо цей графік,

– уточнив він.

На запитання, чи здійснюють Сполучені Штати, окрім військових операцій, ще якісь дії для того, щоб допомогти іранському народові повернути контроль над країною та позбутися нинішнього режиму, Дональд Трамп відповів ствердно. За його словами, така робота справді ведеться.

Водночас він наголосив, що наразі найважливіше полягає в тому, аби місцеві залишалися вдома, оскільки перебувати на вулицях небезпечно. Президент додав, що ситуація незабаром стане ще більш загрозливою, за його словами, США ще навіть не розпочали завдавати дійсно потужних ударів.

Наймасштабніша й найсильніша хвиля атак, як він заявив, ще попереду, а великий і вирішальний удар має відбутися дуже скоро.

До речі, міністр війни США Піт Гегсет теж прокоментував ситуацію. Він звинуватив Іран у веденні 47-річного конфлікту проти Штатів, підкреслюючи, що саме Вашингтон закінчить цю війну.

Що зараз відбувається в Ірані?