Війна в Ірані загрожує підтримці України: у ЄС побоюються рішень Трампа

Європейські лідери побоюються, що Дональд Трамп може скоротити підтримку України на тлі війни з Іраном. У ЄС остерігаються, що це стане відповіддю на небажання союзників допомагати США на Близькому Сході.

Європа намагається уникнути розриву трансатлантичних відносин і демонструє обмежену підтримку дій США проти Тегерана, щоб утримати Вашингтон у процесі підтримки України. Про це пише Politico.

Дивіться також "Знищити безповоротно": Іран жорстко відповів на енергетичний ультиматум Трампа

Чи припинить Трамп допомогу Україні?

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Ірані "не повинна відволікати нашу увагу від підтримки, яку ми надаємо Україні".

Причини занепокоєння посилилися після різких заяв Трампа. Він розкритикував європейських союзників за небажання допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

НАТО – це паперовий тигр! Вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку… Боягузи. Ми це запам'ятаємо,

– заявив Трамп.

Додаткове занепокоєння викликала інформація про те, що Москва пропонувала Вашингтону обмін. Припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на зупинку американської допомоги Україні.



Європейські уряди також побоюються, що війна на Близькому Сході виснажує запаси ракет і систем ППО, необхідних Україні.

Емірати витрачають ракети Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує,

– зауважив один з дипломатів.

На цьому тлі європейські лідери – зокрема Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рютте – намагаються продемонструвати підтримку США. Вони просувають ідею забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці, хоча поки що конкретні зобов'язання залишаються обмеженими.

За словами дипломатів, така позиція має прагматичну мету, "йдеться про те, щоб впоратися з цією людиною".

Попри заяви про підтримку, Макрон і канцлер Німеччини підкреслюють, що не мають наміру втягуватися у війну з Іраном. Однак, лідер Франції був більш обережним на публіці, але активним за лаштунками. Водночас у Європі визнають, для Трампа "зовнішній вигляд іноді важливіший за зміст".

Що відомо про підтримку України Трампом?