Трамп заявив, що міг би розібратись з Іраном "за 2 секунди"

Дональд Трамп зробив нову гучну заяву про конфлікт в Ірані. За його словами, він дуже швидко міг би закінчити його, адже в США є зброя та міць.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

Що заявив Трамп про війну в Ірані?

Дональд Трамп хвалився прем'єрці Японії, що США має достатньо зброї та "немислиму" міць.

О, я міг би покінчити з цим за дві секунди, якби захотів. Але ми діємо дуже виважено,

– заявив глава США.

Трамп, за його словами, відновив американську армію у свій перший президентський термін. Натомість він розкритикував 46-го президента США Джо Байдена та сказав, що той "усе зіпсував".

Зверніть увагу! У своїй передвиборчій кампанії 2024 році Дональд Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. За його словами, він би досяг миру зразу після дзвінків Путіну та Зеленському. Як бачимо, цього так і не сталось.

