Країна під контролем: ЗМІ з'ясували, чи може режим в Ірані зазнати краху найближчим часом

Американська розвідка вважає, що владі Ірану найближчим часом не загрожує крах, попри майже два тижні інтенсивних ударів США та Ізраїлю. За оцінками аналітиків, іранська влада поки зберігає контроль над країною.

Розвідка має сумніви, що опозиція в Ірані зможе протистояти режиму. Про це пише Reuters.

Чому режим в Ірані не зможе впасти найближчим часом?

За даними співрозмовників агентства, низка розвідувальних звітів демонструє послідовну оцінку: іранська влада зберігає контроль над населенням і не перебуває на межі розпаду. Один із останніх звітів було підготовлено впродовж останніх кількох днів.

Розвідка також відзначає згуртованість іранського духовенства навіть після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї 28 лютого – у перший день американсько-ізраїльських ударів. Після його смерті Рада експертів Ірану оголосила новим верховним лідером країни його сина – Моджтаба Хаменеї.

За оцінками розвідки США, силові структури, зокрема КВІР, разом із новим керівництвом продовжують контролювати ситуацію в державі. Водночас ізраїльські посадовці в приватних розмовах також визнають, що не мають впевненості в тому, що нинішня війна призведе до падіння іранського режиму.

Нагадаємо! З початку бойових дій США та Ізраїль завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по системах протиповітряної оборони, ядерних об'єктах і представниках вищого керівництва країни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа називала різні причини початку операції. Експерти зазначають, що для реального падіння влади в Ірані може знадобитися наземна операція або масштабні внутрішні протести. Однак наразі американські спецслужби сумніваються у здатності опозиційних сил, зокрема курдських угруповань, ефективно протистояти іранським силовим структурам без суттєвої зовнішньої підтримки.

Яка ситуація зараз в Ірані?