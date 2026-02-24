Трамп хоче завершити війну в Україні до 4 липня, – Bloomberg

Зусилля президента США Дональд Трамп щодо припинення війни Росії проти України стикаються з серйозними труднощами. Попри це американський лідер не полишає спроб завершити війну в Україні до 4 липня.

Через чотири роки після початку повномасштабної війни мирний процес знову опинився у глухому куті. Про це пише Bloomberg.

Що прагне зробити Трамп?

За словами союзників, США прагнуть укласти угоду до святкування 250-ї річниці незалежності 4 липня, яке планує провести президент Дональд Трамп. Водночас, за оцінками європейських та посадовців НАТО, президент Росії Володимир Путін не демонструє готовності погодитися на домовленості, що не враховують його ключових вимог.

Поточна ситуація свідчить про застій у прямих контактах між Києвом і Москвою. Міжнародні ініціативи посередництва поки не трансформувалися в конкретні домовленості. Питання гарантій безпеки та збереження суверенітету України залишаються предметом складних і тривалих переговорів.

Як пише видання, політичний календар у США також впливає на темпи перемовин. Намір досягти угоди до символічної дати може посилювати дипломатичний тиск, однак водночас створює ризики ухвалення рішень, які не зможуть задовільнити усі сторони.

Аналітики до яких зверталося Bloomberg зазначають, що без чітких безпекових механізмів, гарантій суверенітету та відновлення довіри між сторонами досягнення стійкого миру виглядає малоймовірним. Окрім тимчасових домовленостей, необхідні довгострокові міжнародні зобов'язання та реальні кроки назустріч одне одному.

Що заявляють в Україні про перебіг мирних переговорів?