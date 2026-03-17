"До 9 мільйонів дронів за рік": єврокомісар шокував заявою про можливості Росії у війні

Єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Росія здатна використати мільйони безпілотників уже у 2026 році. Це, за його словами, змушує Європейський Союз переглядати власну оборонну політику та посилювати військові спроможності.

Кількість використаних безпілотників у 2026 році може становити від семи до дев'яти мільйонів. Про це Кубілюс повідомив під час виступу на форумі Europa Forum в Брюсселі, передає Радіо Свобода.

Що сказав єврокомісар про дроновий потенціал Росії?

Андрюс Кубілюс наголосив, що масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із ключових факторів, який змушує Європейський Союз переглядати свою оборонну політику. Він зазначив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. За його даними у 2026 році кількість використаних Росією безпілотників у війні з Україною може досягти 9 мільйонів.

Єврокомісар наголосив, що війна проти України продемонструвала нову роль безпілотників на полі бою, а також попередив про ризик подальшої ескалації.

Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією,

– заявив він.

Кубілюс також підкреслив, що український досвід у сфері дронів уже визнається на міжнародному рівні. Зокрема, за його словами, Саудівська Аравія зацікавлена у співпраці з Україною щодо виробництва перехоплювачів безпілотників, а також цей досвід визнають США та Ізраїль. Він закликав ЄС інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал у європейську оборонну індустрію.

