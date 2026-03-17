17 березня, 08:39
"До 9 мільйонів дронів за рік": єврокомісар шокував заявою про можливості Росії у війні

Юлія Харченко
Основні тези
  • Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що Росія зможе використати до 9 мільйонів безпілотників у 2026 році, змушуючи ЄС переглядати оборонну політику.
  • Кубілюс підкреслив, що український досвід у сфері дронів визнається на міжнародному рівні, і закликав ЄС інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал у європейську оборонну індустрію.

Єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Росія здатна використати мільйони безпілотників уже у 2026 році. Це, за його словами, змушує Європейський Союз переглядати власну оборонну політику та посилювати військові спроможності.

Кількість використаних безпілотників у 2026 році може становити від семи до дев'яти мільйонів. Про це Кубілюс повідомив під час виступу на форумі Europa Forum в Брюсселі, передає Радіо Свобода.

Дивіться також Ворог знову атакує дронами й ракетами, вибухи прогриміли в Запоріжжі та Сумах: де зараз загроза 

Що сказав єврокомісар про дроновий потенціал Росії?

Андрюс Кубілюс наголосив, що масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із ключових факторів, який змушує Європейський Союз переглядати свою оборонну політику. Він зазначив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. За його даними у 2026 році кількість використаних Росією безпілотників у війні з Україною може досягти 9 мільйонів.

Єврокомісар наголосив, що війна проти України продемонструвала нову роль безпілотників на полі бою, а також попередив про ризик подальшої ескалації.

 Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією, 
– заявив він.

Кубілюс також підкреслив, що український досвід у сфері дронів уже визнається на міжнародному рівні. Зокрема, за його словами, Саудівська Аравія зацікавлена у співпраці з Україною щодо виробництва перехоплювачів безпілотників, а також цей досвід визнають США та Ізраїль. Він закликав ЄС інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал у європейську оборонну індустрію.

Що відомо про останні дронові атаки на Україну?

  • Вночі 17 березня росіяни застосували 178 БпЛА різних типів. Відомо, що оборонці неба змогли знищити 154 ворожі БпЛА. Проте, на жаль, зафіксовані влучання безпілотників на 12 локаціях. 

  • Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі. Відомо, що внаслідок удару по терміналу логічного оператора є постраждалі. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

  • Вдень 16 березня на Київщині працювала ППО. Російські окупанти запустили безпілотники, які атакували регіон. 