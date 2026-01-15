Буде наступною для атаки РФ, – аналітик пояснив відчайдушну заяву дипломатки ЄС Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас в приватній розмові заявила, що, зважаючи на ситуацію у світі, зараз "гарний час", аби почати пити. Звісно, в чомусь це жартівлива заява, але ситуація серйозна.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Кая Каллас – колишня прем'єр-міністерка Естонії. Вона чудово усвідомлює загрозу з боку РФ. Адже її країна буде наступною в разі російської атаки по Європі.

Дивіться також Європейські війська в Україні: хто погодився надіслати військових і як реагують у Путіна та Трампа

Чому Каллас зробила таку заяву?

За словами Клочка, ще під час Мюнхенської безпекової конференції Каллас публічно заявила, що зробить усе, аби війна не прийшла до Європи. Фактично там зацікавлені, аби війна в Україні тривала якнайдовше. Тоді можлива війна Росії проти Європи розпочнеться пізніше.

Раніше Європа сильно розраховувала на Сполучені Штати в разі можливої атаки. Зараз їм доводиться опиратися лише на себе. І вони відчувають великі проблеми з обороноздатністю, адже раніше фактично нею не займалися.

Можливо, Європа чекає, аби після Трампа до влади у США прийдуть демократи та ситуація налагодиться. Але важко загадувати аж так далеко.

Загалом розрахунок європейців досить простий. Я їх не засуджую, просто тлумачу. Без їхньої допомоги нам було б непереливки. Але їхній інтерес полягає в іншому. Вони не хочуть, щоб війна почалася у них. Тому все для цього роблять,

– сказав Клочок.

Погрози Європі від Росії