Лишилося три тижні: навіщо Трампу термінова перемога в Ірані та чому в США обурені

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася 28 лютого і триває вже тиждень. Попри успіхи американців, про що говорить Дональд Трамп, Білий дім не може продовжувати війну довгий час.

По-перше, мовиться про законодавчі аспекти, по-друге, лідер США може втратити надто багато, якщо й надалі буде зосередженний на протистоянні. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як ще довго може тривати конфлікт і чому Трампу важливо завершити його якомога швидше.

Чому Трамп поспішає оголосити перемогу?

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що в Ірані завжди панувало двовладдя – були релігійна та світська влади. Згідно з конституцією країни, аятола Алі Хаменеї, який загинув, був важливіший за президента Масуда Пезешкіана.

Тим часом Трамп висловив бажання впливати на визначення наступного керівника Ірану. Однак тут мовиться не про політичне призначення, а якраз про духовне. Президент США не усвідомлює, що він не може на це впливати, адже в Ірані є релігійний авторитет.

Коли світська влада хоче впливати на духовну, яка дуже добре закріпилась, це завжди погано закінчується.

Водночас якраз ось це двовладдя дає Трампу шанс на швидку перемогу. Він може сказати, що переміг і зі всіма про все домовився. Різні гілки влади можуть суперечити одна одній, і ніхто не буде знати точно,

– пояснив Шейтельман.

Політтехнолог зазначив, що Трамп хоче завершити війну якомога швидше. Наприклад, в березні. Тобто до зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка може відбутися 1 квітня.

Зауважте! Трамп повідомив, що США не погодяться на будь-яку мирну угоду з Іраном. Президент заявив, що планує обрати "великого та прийнятного лідера", а потім США разом із союзниками та партнерами працюватимуть над тим, щоб вивести Іран із кризи.

Важливо й те, що затягування протистояння може коштувати президенту США репутації. Поки що його політику щодо Ірану підтримує 41% американців. Однак із часом цей відсоток буде лише зменшуватись.

Трампу потрібно швидко завершити конфлікт: дивіться відео

Коли Трамп може завершити війну з Іраном на тлі обурення в США?

За словами голови громадської організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, війна США проти Ірану вигідна Україні, адже вона послаблює союзника Росії – Тегеран, який довгий час постачає країні-агресорці "Шахеди", комплектовання та військову техніку.

Тим часом усередині США розпочалась опозиційна діяльність та несприйняття цього протистояння. Навіть республіканці в Конгресі не розуміють дій президента.

Важливо! Політолог-американістка Олександра Філіпенко звернула увагу на те, що у Пентагоні розгублені, адже Трамп, імовірно, від початку не мав конкретного плану. Ніхто не очікував, що до дипломатів США на Близькому Сході будуть вриватися невідомі люди. Якщо конфлікт затягнеться, можуть спалахнути протести на тлі підняття цін на паливо. Крім того, у США бояться вірогідності, що Трамп справді захоче провести наземні операції.

Трамп не може довго продовжувати війну. Вважаю, що це не буде більше чотирьох тижнів. Без згоди Конгресу він не має права оголошувати та вести війни, лише протягом місяця використовувати окремий військовий контингент,

– підкреслив Романюк.

Він додав, що Ізраїль просив у Трампа приблизно вісім місяців, щоб досягти бажаних результатів. Однак президент США не має стільки часу. Крім того, скоро Трамп зосередиться на святкуванні Дня Незалежності країни та підготовці до виборчої кампанії.

Нагадаймо, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що операція проти Ірану триватиме ще кілька тижнів.

Трамп може воювати ще місяць: дивіться відео

Три сценарії розвитку конфлікту на Близькому Сході

Політолог Вадим Денисенко зазначив, що наразі є три варіанти розвитку подій на Близькому Сході:

перший – США та Ізраїль продовжуватимуть бомбити Іран, і протягом місяця в цій країні відбудуться певні процеси, за яких Сполучені Штати вийдуть на умовний венесуельський варіант;

другий – через обстріли в Ірані відбудеться деконструкція економіки, знищення ВПК, ядерного потенціалу, після чого США можуть оголосити, що досягли перемоги;

третій – після місяця обстрілів може початися наземна операція в Ірані, унаслідок чого США досягнуть зміни політичного режиму в Тегерані з певними наслідками (громадянська війна, автономізація регіонів).

Ситуація може розвиватися між другим і третім варіантами. Перший я вважаю малореалістичним. Тому, коли є розмови про те, що війна триватиме до вересня чи ще 25 років, – це все здогадки,

– припустив Денисенко.

Він додав, що протягом одного – двох тижнів стане зрозуміло, наскільки ефективно чи ні відбуватимуться бомбардування Ірану з огляду на пригнічення можливостей ППО та запуск балістичних ракет звідти.

Про розвиток подій на Близькому Сході: дивіться відео

На який відчайдушний крок можуть піти в Білому домі?

Водночас Денисенко наголосив, що Іран побоюється третього сценарію і не хоче допустити розвитку наземної операції з боку американців.

"Якщо США наважаться на наземну операцію, то нинішнє керівництво Ірану може втратити все", – сказав експерт.

Цікаво! У ЗМІ повідомили, що Трамп під час приватних розмов із радниками та представниками Республіканської партії поза межами Білого дому обговорював можливість розміщення американських наземних військ в Ірані. Однак жодних остаточних рішень чи розпоряджень щодо введення військ він не ухвалював.

Саме тому Іран планує залучити максимальну кількість країн, створити проблему для максимальної кількості країн у світі для тиску цих країн на США з метою не допустити наземної операції.

