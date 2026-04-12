Дії були правильними, – експерт назвав провальний момент операції США проти Ірану

Удари США по Ірану ослабили американську сторону в переговорному процесі між Україною та Росією. Водночас Іран отримав козир у вигляді контролю над Ормузькою протокою, яка пропускає 20% світової торгівлі.

Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що, хоча знищення іранського режиму було важливим, Трамп прорахувався в стратегічних наслідках.

У чому США прорахувалися щодо Ірану?

Раніше це були безпечні міжнародні води, тепер Іран контролює їх як Туреччина – Босфор чи Єгипет Суецький канал. Хоча Іран немає абсолютного контролю з обох сторін, у нього є можливість перекрити протоку.

Зараз ціни на нафту залежать від двох факторів: повідомлення США про переговори та перспективи перемир’я, а також рішень Ірану про стягнення додаткових платежів за пропуск суден через Ормузьку протоку.

До початку війни Іран ніколи б не дозволив собі такої ескалації в односторонньому форматі. Найскладніше питання подальших переговорів – Ліван. США хочуть деескалувати з Іраном, але Ізраїль грає свою гру. У них є екзистенціальні стратегічні питання щодо Хезболли, хуситів, ХАМАСу, які ненависні для громадян Ізраїлю,

– пояснив Остапенко.

Наразі немає можливостей для абсолютного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

"Операція США проти Ірану була необхідна, і намір був правильний – для України знищення режиму аятол також абсолютно позитивне. Проте ця операція дорого обійшлася. Інтенція правильна, але результат на землі негативний через прорахунки в стратегічному плануванні", – зазначив Остапенко.

Точні цифри про ядерний потенціал Ірану засекречені, але МАГАТЕ та розвідслужби мають інформацію. Нещодавно повідомляли, що Іран має достатньо збагаченого урану для 3 – 4 ядерні боєголовки.

Зверніть увагу! Політичний експерт Андрій Городницький сказав, що досягти швидкого миру на Близькому Сході буде складно. На його думку, Трамп може приписати собі чергову перемогу, проте навряд чи американські виборці поділятимуть його позицію. Потенційна мирна угода з 10 пунктів, яку опублікували в медіа, виглядає як компенсація Ірану, а не перемога США.

