Один дзвінок Сі Цзіньпіна може закінчити війну в Україні, – сенатор Грем

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Китай має реальні важелі впливу для припинення воєн в Україні та навколо Ірану. За його словами, Сі Цзіньпіну достатньо зробити 1 дзвінок.

Про це сенатор Ліндсі Грем заявив в етері Fox News.

Дивіться також Після Трампа: у Кремлі анонсували візит Путіна до Китаю

Як Сі Цзіньпін може легко закінчити війну в Україні?

За словами політика, саме закупівлі російської нафти й газу дозволяють Кремлю підтримувати економіку та продовжувати війну проти України. Також він зазначив, що Китай скуповує близько 90% іранської нафти, фактично підтримуючи Тегеран.

Грем наголосив, що у разі припинення таких закупівель Іран зазнав би серйозного економічного удару. На його думку, Пекін здатен суттєво вплинути на розвиток обох конфліктів, якщо ухвалить відповідне рішення.

І моє послання президенту Трампу – ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку,

– наголосив Грем.

Крім того, Грем повідомив, що підготував законопроєкт, який передбачає введення тарифів проти Китаю через закупівлю російських нафти та газу.

Трамп відвідує Китай