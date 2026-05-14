Геополітика Китай Один дзвінок Сі Цзіньпіна може закінчити війну в Україні, – сенатор Грем
14 травня, 18:50
2

Один дзвінок Сі Цзіньпіна може закінчити війну в Україні, – сенатор Грем

Сергій Попович
Основні тези
  • Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Китай може припинити війну в Україні, якщо Сі Цзіньпін зателефонує та припинить закупівлю російської нафти й газу.
  • Грем підготував законопроєкт про введення тарифів проти Китаю через закупівлю ним російських енергоносіїв.
Слухати новину 00:48 хв

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Китай має реальні важелі впливу для припинення воєн в Україні та навколо Ірану. За його словами, Сі Цзіньпіну достатньо зробити 1 дзвінок.

Про це сенатор Ліндсі Грем заявив в етері Fox News.

Дивіться також Після Трампа: у Кремлі анонсували візит Путіна до Китаю 

Як Сі Цзіньпін може легко закінчити війну в Україні?

За словами політика, саме закупівлі російської нафти й газу дозволяють Кремлю підтримувати економіку та продовжувати війну проти України. Також він зазначив, що Китай скуповує близько 90% іранської нафти, фактично підтримуючи Тегеран.

Грем наголосив, що у разі припинення таких закупівель Іран зазнав би серйозного економічного удару. На його думку, Пекін здатен суттєво вплинути на розвиток обох конфліктів, якщо ухвалить відповідне рішення.

І моє послання президенту Трампу – ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку, 
– наголосив Грем.

Крім того, Грем повідомив, що підготував законопроєкт, який передбачає введення тарифів проти Китаю через закупівлю російських нафти та газу.

Трамп відвідує Китай

  • Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна вперше з 2017 року, супроводжуваний Ілоном Маском, Тімом Куком та іншими бізнесменами.

  • Лідери обговорять війну в Ірані, торгівлю та продаж зброї Тайваню.

  • Візит Трампа супроводжувався церемонією та дипломатичними жестами, а також участю американських бізнес-лідерів, які прагнуть зайти на китайський ринок.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Іран
Ліндсі Грем
Китай