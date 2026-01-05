Росія дуже мляво відреагувала на операцію США у Венесуелі: ISW назвав причину

Уночі 3 січня США провели спецоперацію на території Венесуели, викравши її президента – Ніколаса Мадуро та його дружину. Росія назвала дії американців "збройною агресією", висловила підтримку Каракасу та закликала звільнити затриманого диктатора.

Окрім того, як висловити засудження, Кремль не зробив фактично нічого. Чому так, пояснили аналітики Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Знову перевзулась: віцепрезидентка Венесуели змінила тон і закликала США до "співпраці"

Чому Росія мляво відреагувала на ситуацію у Венесуелі?

Так, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко розкритикував військову операцію США у коментарі для кремлівського інформаційного агентства ТАСС, звинувативши президента США Дональда Трампа у порушенні міжнародного права та висловивши підтримку Мадуро.

Депутати Державної Думи Росії також розкритикували операцію США, стверджуючи, що Америка у такий спосіб зневажає суверенітет держав Західної півкулі та прагне встановити контроль над нафтовими запасами Венесуели.

Загалом реакція Кремля виявилася стриманою і стандартною. На думку експертів, Москва намагається балансувати між збереженням своєї репутації як партнера інших держав і спробами догодити адміністрації Трампа.

В адміністрації Трампа тим часом добре розуміють, що, окрім словесної, Росія не здатна надати іншої підтримки своєму венесуельському союзнику Мадуро. Держсекретар США Марко Рубіо заявив: росіяни сказали те, що від них очікували. Мовляв, на більше вони не наважаться. Тим паче, коли мають "купу справ в Україні".

Що означає для Росії повалення Мадуро?