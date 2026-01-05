Росія дуже мляво відреагувала на операцію США у Венесуелі: ISW назвав причину
- 3 січня США провели операцію у Венесуелі, захопивши президента Ніколаса Мадуро, що викликало критику з боку Росії.
- Росія висловила словесну підтримку Мадуро, але не вжила активних дій.
Уночі 3 січня США провели спецоперацію на території Венесуели, викравши її президента – Ніколаса Мадуро та його дружину. Росія назвала дії американців "збройною агресією", висловила підтримку Каракасу та закликала звільнити затриманого диктатора.
Окрім того, як висловити засудження, Кремль не зробив фактично нічого. Чому так, пояснили аналітики Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.
Чому Росія мляво відреагувала на ситуацію у Венесуелі?
Так, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко розкритикував військову операцію США у коментарі для кремлівського інформаційного агентства ТАСС, звинувативши президента США Дональда Трампа у порушенні міжнародного права та висловивши підтримку Мадуро.
Депутати Державної Думи Росії також розкритикували операцію США, стверджуючи, що Америка у такий спосіб зневажає суверенітет держав Західної півкулі та прагне встановити контроль над нафтовими запасами Венесуели.
Загалом реакція Кремля виявилася стриманою і стандартною. На думку експертів, Москва намагається балансувати між збереженням своєї репутації як партнера інших держав і спробами догодити адміністрації Трампа.
В адміністрації Трампа тим часом добре розуміють, що, окрім словесної, Росія не здатна надати іншої підтримки своєму венесуельському союзнику Мадуро. Держсекретар США Марко Рубіо заявив: росіяни сказали те, що від них очікували. Мовляв, на більше вони не наважаться. Тим паче, коли мають "купу справ в Україні".
Що означає для Росії повалення Мадуро?
- Після американської операції у Венесуелі Росія та Китай можуть втратити вплив у регіоні. Москва публічно засуджує дії США, але реальних можливостей змінити ситуацію вже майже не має. Про це в ефірі 24 Каналу розповів дослідник Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко. За його словами, для Росії події у Венесуелі стали "гучним ляпасом", адже країна була важливим геополітичним партнером Кремля поблизу США та володіє найбільшими запасами нафти у світі. Експерт зазначає, що Росія робила ставку не на економіку, а на політичний і безпековий вплив. Якщо Венесуела піде шляхом демократичних змін і віддалиться від Москви, Росія втратить ці позиції.
- Окремий ризик для Кремля – венесуельська нафта. Хоча галузь зараз у занепаді, у разі інвестицій і відновлення видобутку Венесуела зможе збільшити поставки на світовий ринок. Це може призвести до падіння цін на нафту.
- США можуть мати доступ до російських зразків зброї у Венесуелі, якщо владу в країні візьме лояльний до США уряд після захоплення президента Мадуро. Серед обладнання, що цікавить США, є зенітні ракетні комплекси С-300ВМ, винищувачі Су-30МКВ та інші російські системи озброєння, які Венесуела отримала від Москви.