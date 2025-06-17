Щодо Ірану не сумнівався: чому Трамп не наважується на різкі кроки проти Росії

Сполучені Штати надають військову допомогу Ізраїлю у боротьбі з Іраном. При цьому Дональд Трамп не хоче йти на жорсткі кроки проти Росії, яка напала на Україну.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Трамп дійсно діє значно м'якше проти Росії, ніж проти Ірану. І відповідь тут досить проста.

Читайте також Ізраїль ліквідував керівника розвідки Ірану та його заступника

Чому Трамп не йде на різкі кроки проти Росії

Як наголосив Юнус, можливості Ірану не можна порівнювати з російськими. Хоча, попри усі ресурси, Кремль так і не зміг досягти значних успіхів у війні проти України. Втрати Росії вже досягли понад 1 мільйона особового складу.

Росія – не Іран. Трамп це розуміє. Байден це розумів. Та й Європа розуміє. Тому вони себе поводили обережніше. Раніше старалися тримати їх "на прив'язі". Потроху підгодовували Росію. Росія-НАТО, G8, "північні потоки", перезавантаження відносин. Так вони тримали їх біля себе та добре заробляли,

– зазначив Юнус.

Захід та Китай продовжують використовувати Росію. Вона поступово втрачає свій вплив. Але, на жаль, це поступовий та тривалий процес.

Росія в ослабленому стані. Але стоїть на ногах. Зрештою Росія буде змушена здавати Іран, здасть Лівію. Раніше здали Сирію. Кожне таке ослаблення посилюватиме позиції України,

– сказав Юнус.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати хочуть надавати ще менше військової допомоги для України. Там збираються перекинути все на ЄС. На їхню думку, у такий спосіб вдасться досягти "мирного врегулювання шляхом переговорів". Крім того, відомо, що Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді.