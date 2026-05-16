Путін їде в Китай для зустрічі з Сі: чим це важливо

Російський президент Володимир Путін на початку наступного тижня, 19 – 20 травня, прибуде з офіційним візитом до Китаю задля зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на Кремль та інші російські ЗМІ.

Чим особливий візит диктатора?

У Кремлі повідомили, що під час переговорів президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін обговорять стан двосторонніх відносин між країнами і перспективи подальшого поглиблення стратегічного партнерства.

Також сторони, згідно з оприлюдненою інформацією, обговорюватимуть ключові міжнародні та регіональні питання, тому, ймовірно, подібна розмова стосуватиметься й війни проти України та ситуації на Близькому Сході.

За даними російських ЗМІ, цей візит буде приурочений до 25-річчя підписання Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Росією та Китаєм. Вони візьмуть участь у церемонії відкриття "років освіти" країн.

Довідково. "Роки освіти Росії та Китаю" це спільна двостороння програма гуманітарного співробітництва, яке Москва та Пекін проведуть у 2026 – 2027 роках. Вона спрямована на посилення співпраці між навчальними закладами обох країн та розширення академічних обмінів.

Крім вищезгаданого, російські медіа повідомляють, що за результатами переговорів, обидві сторони планують підписати спільну заяву на найвищому рівні, а також низку двосторонніх міжурядових і міжвідомчих документів.

Додаткової інформації стосовно змісту відповідних документів або домовленостей, які вони передбачатимуть, станом на зараз не оприлюднюють. Імовірно, детальні подробиці у Кремлі нададуть після переговорів сторін.

Крім вищезгаданого, програмою візиту такого також передбачено зустріч росіян із прем'єром Державної ради КНР Лі Цяном, під час якої відбудеться обговорення перспектив торговельно-економічного співробітництва.

Нагадаємо, кілька днів тому речник Кремля Дмитро Пєсков уже анонсував подібний візит. Він запевняв, що відповідні контакти заплановані вже найближчим часом, оскільки підготовку до саміту нібито уже завершено.

Чому Путін їде до Китаю?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в коментарі 24 Каналу припускав, що Володимир Путін планує візит до Китаю, щоб питання України не вирішували за його спиною.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що диктатор стурбований можливими результатами зустрічі китайського лідера з американським президентом Дональдом Трампом.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, 13 травня Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Пекіна. Це перший візит американського президента до Китаю з 2017 року. Разом з ним також прибули відомі та впливові бізнесмени Ілон Маск та Тім Кук.

Обидва лідери обговорили питання торгівлі, війну проти Ірану та ситуацію навколо Тайваню. Також Дональд Трамп заявив, що під час розмови порушував питання України, висловивши бажання врегулювати конфлікт.

Політолог Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу припустив, що немає жодної результативності подібного візиту, оскільки у Дональда Трампа просто "немає карт, якими він може грати за столом" із Сі Цзіньпіном.