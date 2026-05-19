Сі Цзіньпін заявив Трампу, що Путін може "пожалкувати" про вторгнення в Україну, – FT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може згодом пошкодувати про вторгнення в Україну. Також у розмові лідерів згадувалась Україна та пропозиції Трампа щодо співпраці США, Китаю та Росії у протидії Міжнародному кримінальному суду.

Про це пише Financial Times.

Чому Путін пошкодує, що розпочав війну в Україні?

Відповідну заяву Сі зробив на тлі переговорів щодо України.

Водночас коментарі Сі Цзіньпіна щодо рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення, імовірно, були різкішими, ніж раніше, йдеться у статті.

Одне з джерел, ознайомлене з перебігом зустрічей Сі з колишнім президентом Джо Байденом, повідомило, що, хоча лідери вели "відверті й прямі" бесіди щодо Росії та України, Сі не висловлював своєї думки про Путіна та війну,

– зазначає FT.

Такі деталі зустрічі стали відомі напередодні візиту Володимира Путіна до Китаю на саміт із Сі, який запланований на вівторок, 19 травня.

Зауважимо, це станеться лише через чотири дні після зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом.

Видання наголошує, що заява Сі пролунала на тлі затяжної війни Росії проти України, яка після чотирьох років фактично зайшла в глухий кут. Особливо ситуацію для Москви ускладнили ефективні удари українських безпілотників по російських військах та критично важливих об'єктах глибоко в тилу.

Нагадаємо, що адміністрація президента Джо Байдена часто звинувачувала Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення, зокрема тих, які використовуються для ведення бойових дій проти України. У Трампа також висловлюють занепокоєння, однак дедалі рідше.

Джерела також зауважили, що під час зустрічі із Сі Трамп запропонував США, Китаю та Росії спільно протидіяти Міжнародному кримінальному суду, наголосивши, що інтереси трьох країн у цьому питання збігаються.

Важливо! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом зауважив, що Китай не займає зазвичай одну сторону конфлікту. Він цікавиться лише власними національними інтересами й ба більше – має намір розширяти власний геополітичний вплив. Китай розглядає Росію як ресурсну базу та партнера, якого можна використати у власних інтересах у першій-ліпшій нагоді. Якщо Кремль не зблизиться із США, вважає експерт, його поглинатиме Китай. Пекін зможе надати Москві все, що необхідно, принаймні на цьому етапі. Однак це матиме свою ціну.

Які деталі візиту Трампа до Китаю відомі?

Візит Трампа до Китаю тривав три дні – з 13 по 15 травня. Основною темою для обговорень стала торгівля, ситуація в Ірані та Тайвань.

Після низки зустрічей із Сі Трамп заявив, що країни вже уклали декілька торгівельних угод, а також вирішили багато різних проблем. Вашингтон і Пекін дійшли згоди з кількох питань, зокрема Іран не повинен мати ядерну зброю; Ормузька протока має бути відкритою; війну на Близькому Сході треба закінчити.

Американець наголосив, що нині США перебувають у "неймовірному злеті" завдяки другому терміну його президентства.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп залишився задоволеним своєю поїздкою до Китаю.