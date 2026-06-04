Вони мають зустрітися, – Трамп відреагував на відритий лист Зеленського до Путіна

Дональд Трамп відреагував на відкритий лист, який Володимир Зеленський написав до Володимира Путіна. Американський президент заявив, що лідери України та Росії мають зустрітися.

Про це Дональд Трамп сказав під час розмови із журналістами 4 червня.

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Що сказав Трамп стосовно листа Зеленського до Путіна?

Дональд Трамп зазначив, що "було б чудово", якби Володимир Путін та Володимир Зеленський зустрілися б разом наживо.

Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити,

– сказав президент США, реагуючи на лист українського лідера до російського.

Також Трамп заявив, що хоче, щоб Україна та Росія пішли на "певні компроміси", а також висловив упевненість, що "країни це зроблять".

"Я запропонував ці компроміси. І ми маємо багато що зробити. Ми хотіли б побачити двох найкращих людей (Володимира Зеленського та Володимира Путіна – 24 Канал), двох лідерів чудових країн", – зазначив американський лідер.

Він також наголосив, що за минулий місяць в Україні було вбито 25 тисяч людей, переважна більшість із яких були саме солдати.

Нагадаємо, 4 червня на сайті президента України з'явився відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. У документі український лідер запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів.

Згодом з'явилася також перша реакція російської сторони на цей документ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили лист Зеленського та цинічно додав, що президент України "може приїхати до Москви будь-якої миті", хоча в документі український лідер вказав, що переговори можуть відбуватися лише у нейтральних країнах.

Пізніше видання "РБК-Україна", з посиланням на джерела, написала, що ідея написати листа з'явилася у Зеленського напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. Також на президента вплинули деякі нещодавні зустрічі у Європі.