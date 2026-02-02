Італія не проти вступу України до ЄС, але назвала нюанс
- Італія підтримує прискорений вступ України до ЄС, але в пріоритеті інші країни.
- Цю позицію озвучив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.
Італія не проти прискореного вступу України в ЄС. Але там озвучують інші пріоритети.
Про це пише Corriere Della Sera із посиланням на інтерв'ю глави МЗС Італії Антоніо Таяні.
Що кажуть в Італії про вступ України в ЄС?
У пріоритеті Італії – інші країни.
Так, за словами Таяні, першими вступити до ЄС повинні Балканські країни.
Ми підтримуємо вступ України, але Балкани для нас на першому місці. Ми взяли на себе зобов'язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом,
– заявив він.
Таяні повідомив, що 3 березня в Римі пройде зустріч "Друзів Балкан", а 1 квітня запланований візит до Сербії.
"1 квітня ми будемо в Белграді з міністром Німеччини Вадефулем, щоб висловити свою стурбованість Сербії. Ми підтримаємо Україну, якій необхідно домогтися прогресу", – зазначив він.
Міністр наголосив, що допомога Україні, "якій потрібно рухатися вперед", обов'язково буде.
Вступ України в ЄС: останні новини
Угорщина продовжує виступати проти вступу України в ЄС. Прем'єр Орбан вважає, що Євросоюз планує прийняти Україну у 2027 році, аби вона отримала доступ до бюджету, що почне діяти з 2028 року.
Днями навіть спалахнула суперечка між Орбаном, Сіярто та главою МЗС України Сибігою. Український міністр порівняв Орбана з посіпакою Гітлера.
А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року неможливий. Він вважає, що можливість членства існує, але це не може статися так швидко.