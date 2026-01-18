"Київ має заробити членство": Reuters розкрила деталі нової моделі вступу України до ЄС

Європейська Комісія вивчає можливість прискореного приєднання України до Європейського Союзу в контексті потенційної мирної домовленості з Росією. Однак, це відбудеться без надання Києву повного пакета прав, притаманних повноправному члену ЄС.

Повноцінне членство, за цією ідеєю, доведеться поступово "заробляти" протягом перехідних етапів. Деталі нової формули євроінтеграції розкрила агенція Reuters, передає 24 Канал.

Читайте також Ще 60 мільйонів євро для України: куди спрямують нову допомогу від Німеччини

Яким буде шлях України до ЄС?

Створена концепція отримала назву "зворотного членства" або "поетапного доступу". Вона передбачає, що Україна спочатку набуває політичного статусу члена ЄС, а потім, залежно від виконання реформ та відповідності критеріям, крок за кроком отримує повний обсяг прав, зокрема право голосу в ключових органах.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії розробки та обговорюється як політичний сигнал солідарності та підтримки для українців після кількох років повномасштабної війни.

Вона має стати частиною ширших гарантій безпеки та економічної стабілізації в рамках можливого мирного врегулювання.

Коли Україна може стати членом Євросоюзу?

Зауважимо, що в деяких версіях мирного плану, який обговорювали представники США, України та ЄС, уже згадувалася дата можливого вступу, тоді йшлося про 2027 рік.

Цей термін розглядався як спосіб забезпечити Україні економічну перспективу та процвітання після завершення конфлікту. Проте низка країн-членів ЄС скептично ставляться до будь-яких жорстко фіксованих дат.

До слова, віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка зазначив, що 2027 рік є "рекордною" датою, але можливою.

Вони наголошують, що процес вступу традиційно залежить від реального виконання Копенгагенських критеріїв, гармонізації законодавства та ратифікації угоди парламентами всіх 27 держав блоку. Фіксована дата, на їхню думку, виглядає нереалістичною.

Один із європейських чиновників пояснив, що для України та інших кандидатів можна запровадити модель швидкого формального приєднання з подальшим поетапним розширенням прав, зокрема доступом до права голосу, у міру виконання зобов'язань.

Такий підхід, за його словами, вимагає суттєвого перегляду звичних процедур розширення ЄС, які діяли десятиліттями. Зазвичай переговори про вступ тривають роками.

Наприклад, Польща пройшла цей шлях приблизно за 10 років без війни та в мирних умовах. У Брюсселі визнають, що в нинішній ситуації Україна не може чекати стільки часу. Політична логіка підказує, що навіть обмежене або часткове членство могло б стати потужним чинником стабільності, мотивацією для реформ та аргументом для українського суспільства в разі складних компромісів у мирній угоді.

Водночас ідея членства з суттєвими обмеженнями не є абсолютно новою. Адже багато країн, які приєдналися до ЄС після 2004 року, проходили різні перехідні періоди.

Проте нинішня пропозиція передбачає значно ширші та триваліші обмеження, що може викликати опір серед держав-членів. Крім того, це ризикує вплинути на сприйняття процесу іншими кандидатами, такими як Чорногорія чи Албанія, які дотримуються класичного шляху.

Наразі жодних офіційних рішень не ухвалено, а дискусія триває на рівні експертів та дипломатів. Очікується, що подальший розвиток ідеї залежатиме від прогресу в мирних переговорах та політичної волі ключових гравців.

Що стоїть на заваді членства України в ЄС?