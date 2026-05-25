"Мадяр й Орбан могли укласти угоду": політолог пояснив, чим це може обернутися для України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув вимоги до України для старту переговорів щодо вступу до ЄС. Вони перегукуються з переліком 11 вимог Віктора Орбана. Зокрема, вони стосуються розширення прав угорської нацменшини в Україні.

Політолог Микола Давидюк озвучив 24 Каналу думку, що Мадяр та Орбан могли укласти угоду. За його словами, це можна буде визначити за кількома моментами.

"Якщо ми будемо бачити, що Орбана ніхто не чіпає, а його справа щодо відкатів газопроводу "Дружба" живе, то це говорить, що договір відбувся. Або, наприклад, те, що Європейську прокуратуру не впустять в Угорщину, теж буде підтвердженням угоди. Якщо проблем з російським трубопроводом не буде, то маленький офшор починає надуватися, у нього все прекрасно", – припустив він.

Які ризики щодо 11 вимог?

Микола Давидюк зазначив, що не варто очікувати, що Угорщина буде за Україну. Раніше заявляли про те, що Петер Мадяр здійснить візит в Україну, однак саме на Закарпаття. Також вони засудили Росію за атаку на Закарпаття.

Мадяр хвалиться, що він поговорив з Антоніу Коштою, що начебто все вирішили, "хай Україна спочатку виконає 11 умов Путіна – Орбана, а потім будемо говорити". А в Угорщині виконані 11 дзеркальних умов до нашої меншини, яка там живе? Ні, а це десятки тисяч людей,

– сказав політолог.

За його словами, Україна як цивілізована демократична країна хоче вступити до ЄС. Наша держава спільно виготовляє дрони, передає технології, захищає європейців, ділиться своїми розвідданими та верифікує їхні. Київ готовий розглянути норми, однак не буде виконувати якісь суперечливі вимоги.

Зокрема, нашій державі не потрібна регіональна влада, яка не розуміє української мови та не виконує законодавства України. Також стоїть питання, у скількох школах Мадяр вимагає вивчення угорської мови, чи не почне Будапешт вимагати цього не тільки щодо Закарпаття, але й в інших регіонах.

Що відомо про вимоги Угорщини?

На переговорах з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі Петер Мадяр висунув вимоги Україні перед переговорами про вступ до ЄС, які майже перегукуються з переліком з 11 вимог Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини хоче бачити більше прав для угорської нацменшини в Україні. Тільки тоді він може схвалити офіційні переговори Києва про вступ до Євросоюзу.

Петер Мадяр заявив, що створення уряду "Тиси" може відкрити новий етап у відносинах між Києвом та Будапештом. Він уже надіслав повідомлення українській стороні. За його словами, Угорщина погодиться на відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС лише за умови забезпечення прав угорської меншини.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до перезапуску відносин із Угорщиною. Зараз обговорюють відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу.