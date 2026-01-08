Налякані, але з надією: Bloomberg розповіло, що люди на Кубі очікують вторгнення США
- Кубинці занепокоєні можливим вторгненням США після викрадення американцями венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
- У країні зросла присутність поліції та військових на фоні економічної кризи і побоювань щодо припинення постачання пального з Венесуели.
Після викрадення американцями венесуельського лідера Ніколаса Мадуро уряд Куби посилив заходи безпеки. Легкість, з якою США провели операцію без втрат, приголомшила кубинців і підірвала віру у здатність режиму захистити країну від іноземного вторгнення.
В Країні панують напружені настрої.
Що відомо про настрої на Кубі?
За даними Bloomberg, під час рейду у Венесуелі загинули понад три десятки кубинських військових, які забезпечували охорону та розвідку для країни, що постачала Кубі паливо для електроенергії.
У великих містах Куби зросла присутність поліції та військових, а на вулицях панує напружена атмосфера.
Люди налякані та нервують, але сповнені надії,
– зазначив противник комуністичного режиму.
Крім страху перед зовнішньою загрозою, кубинці стикаються з економічною кризою, найглибшою з часів розпаду СРСР. Вони бояться, що зупинка допомоги Венесуели погіршить ситуацію з електропостачанням.
Ми вже живемо в темряві, а невелика кількість електроенергії надходить з нафти від Венесуели,
– сказав Еміліо, місцевий житель.
Президент Мігель Діас-Канель закликав громадян захищати "революцію своїм життям", але більшість кубинців зосереджені на повсякденному виживанні.
Що відомо про спецоперацію США у Венесуелі?
Ще восени США почали нарощувати військову присутність у Карибському морі. Американці починали готувати вторгнення у Венесуелу.
У ніч на 3 січня американські війська завдали удари по військових об'єктах країни. Спецпризначенці затримали президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною.
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес з'явилися у федеральному суді США для відповіді на звинувачення в наркотероризмі та інших злочинах. Мадуро стверджує, що він є законним президентом Венесуели, і заперечує всі звинувачення. Наступне слухання заплановане на 17 березня.