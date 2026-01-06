Китай на тлі вторгнення у Венесуелу виступив проти ролі якоїсь країни як "міжнародного судді"
- Китай не підтримує ідею, що якась країна може діяти як міжнародний поліцейський або суддя, в контексті вторгнення США у Венесуелу.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на необхідності захисту суверенітету і безпеки всіх країн відповідно до міжнародного права.
Китай не підтримує ідею того, що якась країна може діяти як міжнародний поліцейський або ж претендувати на роль міжнародного судді. Така заява пролунала на тлі нещодавнього вторгнення США у Венесуелу.
Її зробив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі своїм пакистанським колегою Мохаммадом Ісхак Даром у Пекіні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CCTV.
Як Китай реагує на вторгнення у Венесуелу?
За його словами, раптова зміна ситуації у Венесуелі, ідеться про вторгнення Сполучених Штатів, привернула пильну увагу міжнародної спільноти, і що Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою.
"Ми не вважаємо, що якась країна може діяти як міжнародний поліцейський, і ми не погоджуємося з тим, що якась країна може претендувати на роль міжнародного судді", – повідомив китайський міністр з цього приводу.
Хоч він і не зазначив нічого про операцію із захоплення Ніколаса Мадуро, але сказав, що поточна міжнародна ситуація схиляється до більшої нестабільності, а односторонні агресивні дії стають дедалі поширенішими.
Суверенітет і безпека всіх країн повинні бути повністю захищені міжнародним правом. Ми послідовно виступаємо проти застосування або погрози силою в міжнародних відносинах і проти нав’язування своєї волі однією країною іншій,
– заявив Ван Ї.
Що відомо про вторгнення США?
Нагадаємо, 3 січня у Венесуелі пролунало щонайменше 7 вибухів. Під атакою США був столичний порт та нібито будинок міністра оборони країни. Після ударів президент Мадуро оголосив у державі надзвичайний стан.
Американські військові затримали президента Венесуели та його дружину, у Сполучених Штатах їм висунули звинувачення у змові проти Сполучених Штатів, наркотероризмі та володінні озброєнням.
Незадовго після цього американський президент Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою, допоки не зможуть "забезпечити безпечний, належний та обґрунтований перехід влади".