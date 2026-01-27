Сумарні втрати українських та російських військ у війні наближаються до 2 мільйонів, – NYT

Кількість російських та українських військових загиблими, пораненими або зниклими безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни 2026 року сягне 2 мільйонів осіб. Водночас Росія втратила людей на фронті вдвічі більше за Україну.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

До теми Маскуються під пінгвінів: військові показали дуже дивний трюк окупантів

Що відомо про втрати Росії та України у війні з 2022 року?

У дослідженні Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, опублікованому 27 січня, йдеться про масштабні втрати з обох сторін фронту. За оцінками аналітиків, майже 1,2 мільйона російських та близько 600 тисяч українських військових загинули, були поранені або зникли безвісти. Загалом ідеться про майже 1,8 мільйона втрат.

Точні цифри протягом усієї війни залишаються складними для перевірки: Росія, за словами дослідників, регулярно занижує власні втрати, тоді як Україна не публікує офіційні дані. У своїх підрахунках Центр спирався на оцінки урядів США та Великої Британії, а також інші відкриті джерела.

Ці дані, зазначають автори, демонструють вкрай повільний прогрес Росії на полі бою. У деяких районах російські війська просуваються лише на 15 – 70 метрів на день.

За даними Центру, з січня 2024 року Росія захопила близько 1,5 відсотка території України та наразі контролює приблизно 20 відсотків країни. Взимку просування обох армій сповільнилося, однак Росія досягла певних успіхів у Луганській та Донецькій областях, намагаючись встановити повний контроль над цими регіонами.

Тактика війни також змінилася. Через постійну загрозу з боку дронів Росія все частіше відмовляється від масового застосування важкої бронетехніки, віддаючи перевагу невеликим групам піхоти або мотоциклістам, які намагаються непомітно проникати в українські позиції.

Українські оператори дронів, своєю чергою, відстежують сліди на снігу – кроки та сліди шин – щоб виявляти пересування противника.

Публікація нових даних про втрати з'явилася після переговорів між представниками Росії, України та США – перших за участі всіх трьох сторін.

Попри дипломатичні зусилля, кількість загиблих продовжує зростати. За оцінками Центру, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року загинули майже 325 тисяч російських військових.

У дослідженні наголошується, що жодна велика держава не зазнавала подібних втрат із часів Другої світової війни. Лише у 2025 році, за підрахунками аналітиків, Росія втратила близько 415 тисяч убитими та пораненими – в середньому майже 35 тисяч на місяць. Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні щомісяця гине близько 26 тисяч солдатів.

Втрати України, за оцінками дослідження, становлять від 100 до 140 тисяч загиблих військовослужбовців від початку війни.

Російські війська на фронті чисельно майже втричі переважають українські, а також мають значно більший мобілізаційний ресурс. Водночас Україна змушена воювати меншою армією, зазнаючи важких втрат.

Росія зберегла чисельність своїх сил завдяки першій з часів Другої світової війни масштабній мобілізації, а також вербуванню ув'язнених і людей із боргами. Новобранцям виплачували фінансові бонуси.

Крім того, у війні брали участь близько 15 тисяч північнокорейських військових, які воювали разом із росіянами, зокрема в Курській області. За даними південнокорейської розвідки, щонайменше сотні з них загинули.

Як вторгнення в Україну вплинуло на Росію?

Один з авторів дослідження Сет Джонс зазначив, що війна серйозно вдарила й по економіці Росії. За його словами, воєнна економіка країни перебуває під зростальним тиском: виробництво скорочується, темпи економічного зростання у 2025 році можуть впасти до 0,6 відсотка, а конкурентоспроможних технологічних компаній, здатних забезпечити довгостроковий розвиток, фактично немає.

Високі втрати, мінімальні територіальні здобутки та економічні проблеми, підсумував Джонс, свідчать про поступовий занепад Росії.

Погані бойові результати в Україні та падіння економічної продуктивності показують, що Росія переживає серйозний спад як велика держава. Попри ядерну зброю та значні військові ресурси, вона більше не відповідає статусу великої держави в більшості військових, економічних і науково-технічних показників,

– зазначив він.

Україна хоче знищувати по 50 тисяч російських військових щомісяця