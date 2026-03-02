Трамп допускає можливість введення військ в Іран
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості введення американських військ в Іран у разі необхідності.
- Опитування CBS News показало, що 51% американців підтримали б військові дії проти Ірану, щоб зупинити розробку ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечує можливості введення американських військ до Ірану. Вашингтон піде на такий крок у разі необхідності.
Про це американський президент розповів газеті "New York Post".
Чи введуть США війська в Іран?
Дональд Трамп зізнався журналістам, що допускає можливість введення військ США на територію Ірану, якщо цього потребуватиме ситуація. Він зазначив, що операція на Близькому Сході посприяла ліквідації низки ключових осіб режиму.
Я не маю жодних сумнівів щодо військових на місцях – як каже кожен президент: "На місцях не буде жодних військових". Я цього не кажу,
– заявив він.
Водночас американський президент відкинув опитування громадян США, які показують, що багато людей не схвалюють його рішення щодо військової операції в Ірані, заявивши, що насамперед він "має вчинити правильно".
Згідно з опитуванням CBS News, яке провели ще у лютому, 51% американців підтримали б військові дії проти Ірану, щоб зупинити розробку ядерної зброї. Ще 38% висловилися за переговори з Тегераном дипломатичним шляхом.
Також 22% виступають за санкційний тиск на Іран або взагалі не втручатися у конфлікт. Утім, американський президент зізнався, що хоч "опитування дуже хороші", проте йому "байдуже" на результати, які вони показали.
Як Трамп коментував операцію на Близькому Сході?
Також Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "ще не починали бити сильно" по Ірану. Він також анонсував "великий удар" по режиму в Тегерані. За його словами, на Близькому Сході все "йде дуже добре".
На його думку, одним із найбільш несподіваних моментів ескалації на Близькому Сході стали атаки Ірану на низку арабських країн. Ці удари суттєво змінили позицію держав регіону щодо участі в конфлікті.
Водночас Дональд Трамп зізнався, що з самого початку вважав, що на Близькому Сході все вкладеться приблизно в чотири тижні. І наразі, за його словами, Сполучені Штати навіть випереджають цей графік.