Дональд Трамп видав нову цікаву заяву стосовно України та Росії. Американський лідер стверджує, що запобіг "початку ядерної війни" між країнами.

Про це Дональд Трамп написав у новому дописі на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Що написав Трамп у новому дописі про Україну та Росію?

Дональд Трамп узявся вихваляти Сполучені Штати, кажучи, що це "найпотужніша країна у світі", а сам він "повністю відновив їхні збройні сили" протягом свого першого терміну. Зокрема, американський лідер згадав, що виробив нову та відновив багато одиниць ядерного озброєння.

"Я також додав космічні сили та зараз продовжую перебудовувати наші збройні сили на рівні, якого раніше не було. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що плавали морями під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші", – стверджує глава Білого дому.

Окрім того, Трамп написав, що запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також, як виявилося, Росією та Україною.

Зверніть увагу! Україна не змогла б розпочати ядерну війну, оскільки не має власної ядерної зброї після того, як добровільно відмовилася від неї та приєдналася до країн-підписантів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.



Цікаво, що Іран та Ізраїль теж не мають офіційно ядерної зброї та не входять до так званого "ядерного клубу".

Замість того щоб продовжувати NEW START (невдало укладена угода Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому. Дякую за увагу до цього питання!

– написав Трамп.

Зауважте! Американський лідер мав на увазі Договір між Росією та Сполученими Штатами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, СНО-ІІІ, який був підписаний у 2010 році президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у Празі в Чехії.



21 лютого 2023 року президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних Зборів заявив про припинення участі Росії у договорі. А 5 лютого 2026 року термін цього договору спливає. Це був останній двосторонній договір між Москвою і Вашингтоном, який зобов'язував обидві країни обмежувати арсенал стратегічної ядерної зброї.

Чи будуть США та Росія продовжувати обмежувати використання ядерної зброї?