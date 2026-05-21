Путін і Лукашенко зідзвонилися на тлі ядерних навчань у Білорусі: про що говорили диктатори

Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зв’язалися за допомогою відеоконференції 21 травня. Це сталося під час проведення спільного тренування з військовими частинами бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Про це пише білоруське державне агентство БЕЛТА.

Про що говорили Путін і Лукашенко 21 травня?

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія "нікому не загрожують", однак готові "всіляко захищати спільну батьківщину від Бреста до Владивостока".

За словами Лукашенка, нинішні спільні навчання стали першими такого формату за участю президентів. Водночас він зазначив, що генеральні штаби та міністри оборони двох країн проводять подібні заходи фактично щоквартально.

"Ми з вами ще взимку обговорювали перспективу участі президентів", – сказав Лукашенко під час розмови з Володимиром Путіним.

Він також повідомив, що особисто перевірив військові об'єкти та залишився задоволений їхнім станом.

Тут перебувають російські генерали, з якими я розмовляв. Вони задоволені нашою спільною роботою. Думаю, що заплановані заходи пройдуть нормально,

– заявив Лукашенко.

Водночас він додав, що "охочі побачити щось" у цих навчаннях "все одно це зроблять", але Мінськ і Москва, за його словами, займаються "законною справою" та "захищають життя своїх людей".

Своєю чергою, Володимир Путін цинічно сказав, що використання ядерної зброї "може бути лише крайнім винятковим заходом забезпечення національної безпеки двох держав".

"Водночас, враховуючи зростання напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків, наша ядерна тріада, як і раніше, має бути надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії та Білорусі, забезпечити розв'язання завдань стратегічного стримування, підтримки ядерного паритету та балансу сил на глобальному рівні", – заявив диктатор.

Окрім того, Путін зазначив, що під час навчань також проведуть практичні пуски балістичних та крилатих ракет.

Чи є навчання у Білорусі сигналом для НАТО?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі російським пропагандистам з ТАСС, що російсько-білоруські військові ядерні навчання є сигналом для Європи та НАТО.

Будь-які навчання є частиною військового будівництва, і будь-які навчання є сигналом,

– цинічно сказав Пєсков.

До речі, політолог Петро Олещук пояснив в етері 24 Каналу, що Путін намагається втягнути Білорусь у можливий конфлікт з НАТО, використовуючи її як проксі-силу для провокацій. Водночас, на думку експерта, це може бути складнішим багаторівневим сценарієм, щоб створити прикриття для китайської операції проти Тайваню.

Що відомо про ядерні навчання в Білорусі?

Росія 19 травня розпочала з Білоруссю спільні ядерні навчання за участю понад 64 тисячі військових, ракетних пускових установок, літальних апаратів, кораблів та підводних човнів. Ці навчання триватимуть до 21 травня включно.

Міноборони Білорусі також оголошувало початок спільних навчань з Росією, що охоплюють процес доставлення ядерних боєприпасів та підготовку до їхнього можливого застосування.

Уже 21 травня Росія доставила ядерні боєголовки до Білорусі для проведення навчань ракетних підрозділів. Ідеться про "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М".

Водночас політолог Валерій Димов зазначив в етері 24 Каналу, що ядерні навчання Росія та Білорусь використовують як психологічний тиск на Україну та її союзників. Експерт додав, що закриття лісів біля прикордоння з Україною також можуть бути елементом залякування.