Геополітика Близький Схід Ізраїль знищив ядерний об'єкт Ірану, на якому проводили таємні досліди
12 березня, 16:03
Ізраїль знищив ядерний об'єкт Ірану, на якому проводили таємні досліди

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту Ірану "Талеган" поблизу Тегерану, де, ймовірно, проводили досліди в рамках програми AMAD.
  • ЦАХАЛ заявляє, що атака є частиною кампанії проти іранських ядерних амбіцій, причому попередній удар по об'єкту був у жовтні 2024 року.

ЦАХАЛ повідомила про атаку на ядерний об'єкт Ірану, розташований поблизу Тегерану. Там працювали над "критичними можливостями у сфері розробки ядерної зброї".

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що атакував Ізраїль в Ірані?

За словами ізраїльських військових, атаки зазнав комплекс "Талеган", розташований поблизу Тегерана. Імовірно, на ньому займалися розробкою сучасних вибухових речовин і проведенням секретних експериментів у AMAD.

Довідково. AMAD це секретна програма Ірану зі створення ядерної зброї. Згідно з офіційними даними, її призупинили у 2003 році, проте розвідка Ізраїлю неодноразово наполягала на тому, що вона триває.

Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї, 
– стверджує ЦАХАЛ.

Наголошують, що відповідного удару Армія оборони Ізраїлю нещодавно завдала у рамках серії операцій ширшої кампанії, спрямованих на "подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму".

Попереднього разу комплекс "Талеган" опинився під ударом в жовтні 2024 року. Будівля тоді була майже зруйнованою. Також повідомляли, що Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після цих ударів.

Яка ситуація на Близькому Сході?

  • Раніше біля узбережжя Іраку пролунали вибухи на трьох нафтових танкерах, що призвело до загибелі людини та евакуації екіпажів. Після атаки влада країни тимчасово призупинила роботу нафтових портів.

  • Ще раніше Іран здійснив найінтенсивнішу та найважчу ракетну операцію з початку війни на Близькому Сході, випустивши далекобійні балістичні ракети. Ціллю стали Ізраїль та американські військові об'єкти.

  • Також відомо, що італійська військова база в Ербілі в іракському Курдистані зазнала атаки. Звідки саме прилетів безпілотник, невідомо. Імовірно, безпілотник типу "Шахед" влучив у військовий транспортний засіб.