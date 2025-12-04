Європа ще може врятувати Україну: The Economist назвав 3 способи

Ситуація на фронті та на міжнародній арені наразі не на користь України. Росіяни продовжують наступати на Донеччині та Запоріжжі. Американці тиснуть на Київ, аби той погодився на ганебні умови миру.

У цьому хаосі критично важливою для України залишається підтримка європейських союзників. Саме від того, як вони діятимуть далі, залежить майбутня безпеки Європи та порятунок нашої країни, передає 24 Канал із посиланням на The Economist.

Що має робити Європа для порятунку України?

Завдяки тиску європейських лідерів та розсудливих республіканців початкову версію мирного плану США змінили. З нього викреслили найбільш неприйнятні для Києва пункти.

Однак, зазначає видання, не можна виключати, що може з'явитися ще один поганий псевдомирний план. І Європа має бути готова протидіяти йому.

Навіть, якщо США не будуть тиснути на Україну, аби та пішла на невигідні умови миру, вони більше не підтримуватимуть її так, як раніше.

Україні надалі потрібна серйозна військова та фінансова підтримка – і увесь тягар лягає на плечі Європи. Наразі не зовсім ясно, чи усвідомлюють це європейці.

Тепер 90 – 100 мільярдів доларів на рік, необхідні для підтримки України у війні – раніше розділені навпіл – доведеться платити лише Європі.

Поки не буде встановлено стабільний мир, Європа мусить продовжувати платити, як раніше – і ще знаходити додаткові 50 мільярдів на рік.

Видання зазначає, що Європа має три стратегічні завдання:

переконати Путіна, що він не зможе перемогти, довівши, що Європа (з економікою в 10 разів більшою за російську) ніколи не залишить Україну;

заспокоїти Україну;

показати прихильникам MAGA, що Європа – не слабкий блок, який лише користується іншими.

Усі три завдання Європа поки що провалює. Найкраще це ілюструє суперечка в ЄС щодо близько 245 мільярдів доларів заморожених російських активів, більшість з яких зберігаються у кліринговому центрі в Брюсселі. Торік G7 домовилися використовувати відсотки від заморожених активів агресора на підтримку жертви. Але цього замало. На саміті ЄС у жовтні мали погодити креативніший спосіб використати активи – наприклад, створити "кредит на репарації" для України, який буде погашено лише у разі виплати Росією компенсації за заподіяну шкоду.

Але Бельгія хоче, щоб інші країни Європи розділили ризик можливого судового повернення Росією своїх активів. Інші не дуже прагнуть цього робити.

Якщо Європа не буде – або не зможе – використати заморожені активи, вона мусить діяти своїми власними ресурсами – і швидко.

Україні потрібне передбачуване фінансування на кілька років: чотирирічний або п'ятирічний пакет, на який вона може розраховувати, щоб підтримувати бюджет, виробляти снаряди та відновлювати електростанції.

Поточний підхід Європи "дрібними дозами" – протилежність стратегічності. Він змушує Україну виживати від однієї донорської зустрічі до іншої, заохочує Путіна чекати, поки Захід виснажиться, і дає аргументи тим у колі Трампа, хто стверджує, що Європа не здатна на серйозну державну політику,

– підсумовує The Economist.

