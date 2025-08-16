Президент Росії Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп дали спільну пресоконференцію за підсумками зустрічі. Путін, зокрема, розповів про зустріч з Трампом і про що йому говорив.

Путін, зокрема, наголошував на близькості російського та американського народу – не лише через те, що їх відділяє всього 4 кілометри, а і через спільну історію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Путіна та Трампа.

Що саме казав Путін Трампу?

Путін на початку своєї промови наголосив: логічно, що вони зустрілися саме на Алясці. За його словами, хоча країни розділяють океани, але вони – близькі сусіди. Адже країни розділяє лише Берингова протока, але там два острови – між російським і американським відстань становить лише 4 кілометри.

І коли ми зустрілися, вийшли з літака – я сказав: "Добрий день, дорогий сусіде. Дуже приємно бачити Вас у доброму здоров’ї та живим". І по-сусідськи це звучить по-доброму,

– підкреслив Путін.

Далі диктатор продовжив розповідати, що Росію та Аляску пов'язує значна частина історії країн. Тут і по сьогодні начебто зберігається величезний культурний спадок російської Америки: православні храми, географічні назви російського походження.



А завершив господар Кремля історією з часів Другої світової війни. Тоді, як зазначив він, саме на Алясці починалася авіамагістраль для постачання бойових літаків та іншої техніки, що йшли за лендлізом.

Зауважимо, що Путін охарактеризував перемовини з Трампом на Алясці як змістовні та корисні. Пройшли вони у конструктивній і атмосфері взаємоповаги.