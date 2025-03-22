Це міг би зробити й Китай: заяви команди Трампа зараз мають єдину мету щодо Росії

Представники команди президента США Дональда Трампа часто роблять суперечливі заяви щодо війни Росії проти України. Однак не варто будь-які тези сприймати за "чисту монету".

Річ у тім, що ключове завдання команди Трампа – посадити кремлівського диктатора Владіміра Путіна за стіл переговорів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олексій Кошель.

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"Те, що зараз робить команда Трампа, їхнє ключове завдання – намагання посадити Путіна за стіл перемовини. Те, що не вдавалося Європі, Європейському Союзу, Великобританії, те, що теоретично може зробити Китай. Але зараз це робить команда Трампа", – сказав він.

Позиція США у контексті переговорів

Олексій Кошель зазначив, що вступ до переговорного процесу буде досить складний. Він так чи інакше буде потребувати певних поступок з одного та з іншого боку. Наразі це підготовчий етап. Триває промацування, де больові точки, де можна натиснути і так далі.

Тому різні висловлювання Трампа та його команди про припущення щодо п'яти регіонів, можливих виборів президента України, передачу у власність США українських АЕС варто сприймати у контексті підготовки до переговорів. Зокрема, Запорізька АЕС – це найбільша в Європі і досить сучасна атомна електростанція. Є інші, які перебувають у дещо гіршому стані.

Тому ця співпраця зі США не означає виключно сценарій, що хтось буде експлуатувати нашу ядерну енергію і на цьому заробляти кошти. Можливо, це піде на користь нам. Оскільки ми отримаємо інвестиції, модернізацію, побудову нових блоків, багато чого іншого,

– підкреслив політолог.

Є позиція Росії щодо можливих виборів, позиція Штатів, бачення Конституції України. Зараз ключове – це посадити агресора за стіл перемовини. Є поступки, на які наша держава може піти, є ті, які неприйнятні. Тому варто сприймати позицію США виключно у контексті підготовки до переговорів.