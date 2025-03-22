Це міг би зробити й Китай: заяви команди Трампа зараз мають єдину мету щодо Росії
- Команда Дональда Трампа намагається посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів.
- Висловлювання Трампа та його команди слід розглядати як частину підготовки до переговорів, вступ до переговорного процесу буде складним.
Представники команди президента США Дональда Трампа часто роблять суперечливі заяви щодо війни Росії проти України. Однак не варто будь-які тези сприймати за "чисту монету".
Річ у тім, що ключове завдання команди Трампа – посадити кремлівського диктатора Владіміра Путіна за стіл переговорів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олексій Кошель.
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"Те, що зараз робить команда Трампа, їхнє ключове завдання – намагання посадити Путіна за стіл перемовини. Те, що не вдавалося Європі, Європейському Союзу, Великобританії, те, що теоретично може зробити Китай. Але зараз це робить команда Трампа", – сказав він.
Позиція США у контексті переговорів
Олексій Кошель зазначив, що вступ до переговорного процесу буде досить складний. Він так чи інакше буде потребувати певних поступок з одного та з іншого боку. Наразі це підготовчий етап. Триває промацування, де больові точки, де можна натиснути і так далі.
Тому різні висловлювання Трампа та його команди про припущення щодо п'яти регіонів, можливих виборів президента України, передачу у власність США українських АЕС варто сприймати у контексті підготовки до переговорів. Зокрема, Запорізька АЕС – це найбільша в Європі і досить сучасна атомна електростанція. Є інші, які перебувають у дещо гіршому стані.
Тому ця співпраця зі США не означає виключно сценарій, що хтось буде експлуатувати нашу ядерну енергію і на цьому заробляти кошти. Можливо, це піде на користь нам. Оскільки ми отримаємо інвестиції, модернізацію, побудову нових блоків, багато чого іншого,
– підкреслив політолог.
Є позиція Росії щодо можливих виборів, позиція Штатів, бачення Конституції України. Зараз ключове – це посадити агресора за стіл перемовини. Є поступки, на які наша держава може піти, є ті, які неприйнятні. Тому варто сприймати позицію США виключно у контексті підготовки до переговорів.