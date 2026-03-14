ЄС продовжив санкції проти Росії: на який термін та що змінилося у списках

ЄС продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців – до 15 вересня 2026 року. Обмежувальні заходи спрямовані проти осіб, відповідальних за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

Дивіться також Україна може запровадити санкції проти Угорщини: Сибіга зробив важливу заяву

Що відомо про санкції проти Росії?

Індивідуальні списки санкцій й надалі будуть застосовуватися до близько 2 600 фізичних та юридичних осіб.

Їм обмежені поїздки, заморожено активи, заборонено надавати кошти тощо.

Водночас санкції скасували для двох осіб, ще п'ятьох виключили через смерть. Про кого саме йдеться, не вказується.

До слова, днями президент Туреччини Ердоган закликав зняти санкції з російського олігарха Алішера Усманова. Той нібито не підтримував Росію, не давав їй гроші і вже 10 років як відійшов від справ, присвятивши себе благодійності. Окрім того, Ердоган назвав Усманова "узбецьким філантропом", якому європейські санкції заважають у його діяльності.

ЄС підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– йдеться у заяві.

Там також наголосили, що продовжуватимуть надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а ще тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України і почала змістовні переговори щодо миру.

США скасували деякі санкції проти Росії