Це не фронт в Україні: The Independent сказав, де завершиться війна Путіна

У 2026 році бойові дії в Україні не зупиняться. Водночас Росія й надалі намагатиметься дипломатичним шляхом отримати те, що їй не вдалося завоювати за 11 років війни. І в цьому їй допомагатиме Дональд Трамп.

Президент США вже неодноразово змушував Україну прийняти російські вимоги під прикриттям угоди про припинення вогню. Щоразу ситуацію своїм втручанням рятували європейці. Попри це, Росія продовжує покращувати позиції. Про це пише Кір Джайлз – старший науковий співробітник програми з питань Росії та Євразії в Chatham House, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

Де і коли завершиться війна Путіна?

Росія навряд чи наважиться атакувати країну НАТО, доки не буде абсолютно впевнена, що США не відповість. А нинішня хаотичність позиції Білого дому такої впевненості Кремлю поки не дає.

Трамп і Зеленський можуть навіть щиро вірити, коли говорять, що на 90% наблизилися до мирної угоди. Проблема в тому, що це – домовленість між Україною та США.

Неодноразові пропозиції припинення вогню, які задовольняли значну частину початкових цілей Москви, щоразу відхилялися. Це свідчить про те, що Росія вважає для себе вигіднішим продовжувати війну, аніж погоджуватися на запропоновані умови. І доки цей розрахунок не зміниться, підстав очікувати завершення війни немає. Базові цілі сторін залишаються незмінними. Росія прагне – зараз чи пізніше – знищити Україну як вільну й незалежну державу. Україна ж хоче вижити. Відсутність спільного ґрунту між цими позиціями й стала причиною початку війни у 2014 році та її повномасштабної ескалації у 2022-му.

Навіть потенційне припинення вогню було б надзвичайно небезпечним. У попередніх конфліктах – у Грузії та Сирії – Росія майстерно втягувала західних лідерів у нав'язування жертвам нереалістичних умов, залишаючи за собою повну свободу порушувати домовленості. Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше: Москва не підпише угоду, яку не зможе порушувати на власний розсуд або яка не даватиме їй переваги для відновлення війни у зручний момент.

Навіть якщо бойові дії послабшають, багато європейських політиків сприймуть це як привід зробити вигляд, що загроза зникла і терміново зміцнювати власну оборону вже не потрібно. Водночас Росія не припинить підготовку до можливих дій проти Європи, незалежно від будь-яких дипломатичних домовленостей. Йдеться про диверсії та пробні атаки на цивільну інфраструктуру й важливі логістичні об’єкти.

Експерти по-різному оцінюють, коли Росія знову буде готова до відкритої війни – проти України чи країни НАТО. Але всі погоджуються в одному: це станеться раніше, ніж Європа встигне по-справжньому підготуватися до самостійної оборони.

Що відомо про підготовку Європи до війни з Росією?