Президент США уже неоднократно заставлял Украину принять российские требования под прикрытием соглашения о прекращении огня. Каждый раз ситуацию своим вмешательством спасали европейцы. Несмотря на это, Россия продолжает улучшать позиции. Об этом пишет Кир Джайлз – старший научный сотрудник программы по вопросам России и Евразии в Chatham House, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Путину в 2026 году придется "играть ва-банк", а он это ненавидит, – The Sunday Times

Где и когда завершится война Путина?

Россия вряд ли решится атаковать страну НАТО, пока не будет абсолютно уверена, что США не ответит. А нынешняя хаотичность позиции Белого дома такой уверенности Кремлю пока не дает.

Трамп и Зеленский могут даже искренне верить, когда говорят, что на 90% приблизились к мирному соглашению. Проблема в том, что это – договоренность между Украиной и США.

Неоднократные предложения прекращения огня, которые удовлетворяли значительную часть первоначальных целей Москвы, каждый раз отклонялись. Это свидетельствует о том, что Россия считает для себя более выгодным продолжать войну, чем соглашаться на предложенные условияи. И пока этот расчет не изменится, оснований ожидать завершения войны нет. Базовые цели сторон остаются неизменными. Россия стремится – сейчас или позже – уничтожить Украину как свободное и независимое государство. Украина же хочет выжить. Отсутствие общей почвы между этими позициями и стало причиной начала войны в 2014 году и ее полномасштабной эскалации в 2022-м.

Даже потенциальное прекращение огня было бы чрезвычайно опасным. В предыдущих конфликтах – в Грузии и Сирии – Россия искусно втягивала западных лидеров в навязывание жертвам нереалистичных условий, оставляя за собой полную свободу нарушать договоренности. Нет никаких оснований полагать, что на этот раз будет иначе: Москва не подпишет соглашение, которое не сможет нарушать по своему усмотрению или которое не будет давать ей преимущества для возобновления войны в удобный момент.

Даже если боевые действия ослабнут, многие европейские политики воспримут это как повод сделать вид, что угроза исчезла и срочно укреплять собственную оборону уже не нужно. В то же время Россия не прекратит подготовку к возможным действиям против Европы, независимо от любых дипломатических договоренностей. Речь идет о диверсиях и пробных атаках на гражданскую инфраструктуру и важные логистические объекты.

Эксперты по-разному оценивают, когда Россия снова будет готова к открытой войне – против Украины или страны НАТО. Но все сходятся в одном: это произойдет раньше, чем Европа успеет по-настоящему подготовиться к самостоятельной обороне.

Что известно о подготовке Европы к войне с Россией?