Жодного іншого президента не намагалися стільки разів убити, – Білий дім про замах на Трампа

Увечері 25 квітня під час вечері в готелі Хілтон сталася стрілянина, яка загрожувала життю президента США та його найближчих соратників. Це вже третя серйозна спроба замаху на Дональда Трампа за останні два роки – подібного масштабу загроз не переживав жоден президент в історії.

Відповідну заяву під час пресконференції зробила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Clash Report.

Як у Білому домі висловилися про останній замах на Трампа?

Прессекретарка, коментуючи стрілянину під час вечері, зауважила, що американський президент в умовах небезпеки відреагував на ситуацію доволі спокійно.

Спокій Дональда Трампа перед обличчям хаосу, коли ще одна людина намагалася зазіхнути на його життя, справді вражав,

– висловилася Левітт.

Так, у Вашингтоні не втомлюються підкреслювати, що Трамп не боїться ризику і готовий наражати себе на небезпеку. Також пролунала заява, що постійні звинувачення та ярлики нібито можуть сприяти зростанню насильства.

Цікаво! Сам Трамп приголомшив заявою про те, що стрілянини в готелі Washington Hilton можна було б уникнути, якби на території Білого дому була зведена велика та добре захищена бальна зала для проведення заходів.

Зі свого боку експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив, що цей інцидент міг бути навмисно організованою інформаційною акцією з метою підвищення популярності Трампа.

Що відомо про стрільця, який скоїв замах?

Підозрюваним у нападі виявився 31-річний Коул Томас Аллен. Він – учитель із Каліфорнії, який, за даними слідства, діяв самостійно. Йому інкримінують використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального правоохоронця.

За інформацією CNN, напередодні інциденту Аллен залишив родині записку, в якій виклав свої наміри. Його брат повідомив поліцію про цей лист буквально за кілька хвилин до стрілянини.

За словами Трампа, у записці нібито згадувалася "ненависть до християн". Водночас сестра підозрюваного розповіла, що він регулярно відвідував стрільбища, робив радикальні заяви та говорив про намір здійснити "щось серйозне". Чоловік придбав два пістолети й дробовик, які зберігав у батьківському домі без їхнього відома.

Окремо зазначається, що підозрюваний був активним у соцмережі BlueSky, де висловлював підтримку Україні, зокрема, поширював збори коштів для українських підрозділів і студентів, а також негативно реагував на скорочення допомоги Києву з боку США.