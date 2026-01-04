З палацу до "пекла на землі": CNN розповів, де перебуває Мадуро до суду
- Ніколас Мадуро утримується в Metropolitan Detention Center у Брукліні, відомому жорсткими умовами.
- Серед проблем ізолятора: насильство, технічні аварії та обмежений доступ до підзахисних, що ускладнює підготовку до суду.
Ніколас Мадуро опинився під вартою в Metropolitan Detention Center у Брукліні. Це один із найсуворіших тюремних закладів США, який відомий жорстокими та проблемними умовами утримання.
В ізоляторі тримали фігурантів різних гучних справ. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Чи було затримання Мадуро законним: пояснення Reuters
Що відомо про слідчий ізолятор в якому утримують Мадуро?
MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках, має репутацію ізолятора з жорсткими та проблемними умовами утримання. Саме тут у різні роки на суд чекали відомі фігуранти гучних справ, зокрема музичний магнат Шон "Дідді" Комбс, співак Ар Келлі, засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, Гіслен Максвелл та лідер наркокартелю Сіналоа Ісмаель "Ель Майо" Замбада Гарсія.
Адвокати неодноразово скаржилися на ситуацію в ізоляторі. Вони наголошували, що через небезпечні умови та обмежений доступ до підзахисних підготовка до суду є вкрай ускладненою.
Серед основних проблем MDC:
- регулярні бійки та випадки насильства,
- технічні аварії,
- переповненість камер,
- перебої в роботі комунікацій.
Зверніть увагу! У 2019 році через збій системи ув'язнені тиждень перебували без світла й опалення, що призвело до судових позовів і виплати компенсацій.
Після закриття федерального слідчого ізолятора на Мангеттені у 2019 році MDC Brooklyn залишився єдиним таким закладом у Нью-Йорку. Саме тут Мадуро перебуватиме до початку слухань у федеральному суді Мангеттена.
Очікується, що судовий процес над Ніколасом Мадуро стане однією з найрезонансніших юридичних подій десятиліття. За словами юридичного аналітика CNN Елі Хоніга, провідні американські адвокати вже змагаються за право представляти його інтереси, адже справа є унікальною для світової судової практики та викликає значний інтерес у професійному середовищі.
Що відомо про затримання Мадуро?
Вранці 3 січня у Венесуелі відбулася атака США. Ціллю стали столичний порт, а також, за повідомленнями, будинок міністра оборони. Після цього лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у країні надзвичайний стан.
Згодом американські військові провели спецоперацію, у результаті якої затримали Ніколаса Мадуро разом із його дружиною. Пару звинувачують у змові для боротьби з наркотероризмом та співпраці щодо імпорту кокаїну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що операцію із затримання Мадуро готували заздалегідь і детально планували, однак кілька разів переносили через несприятливі погодні умови.