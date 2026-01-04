Трамп відповів, чи говорив з Путіним про Мадуро

Президент США Дональд Трамп востаннє говорив телефоном з російським лідером Владіміром Путіним у понеділок. Втім тема венесуельського президента Ніколаса Мадуро не обговорювалася.

Трамп розповів про це під час пресконференції за результатами операції військ США у Венесуелі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Дивіться також США атакували Венесуелу, Мадуро затримано: все про надзвичайний стан в країні

Чи говорив Трамп з Путіним про Мадуро?

На пресконференції на віллі Трампа у Флориді журналісти запитали, чи підіймалося питання Мадуро під час його понад двогодинної розмови з Путіним 29 грудня.

Трамп відповів, що вони "зовсім не говорили про Мадуро".

У Трампа запитували, що він думає про Путіна