Погроз не має бути, – в ЄС розкритикували "неприйнятні формулювання" Зеленського про Орбана

6 березня, 17:31
Маргарита Волошина
Основні тези
  • Заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл розкритикував висловлювання Зеленського про Віктора Орбана.
  • Він підкреслив, що погрози на адресу держав-членів ЄС недопустимі і можуть завадити досягненню спільних цілей.

Нещодавні висловлювання українського президента Володимира Зеленського у бік прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вважають неприйнятними.

Таку заяву зробив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у коментарі ЄП.

Як в ЄС дорікнули Зеленському?

Олоф Гілл наголосив, що Володимир Зеленський не повинен вдаватися до погроз у бік держав-членів Європейського Союзу, маючи на увазі його нещодавні слова стосовно "особи", яка блокує кредит ЄС для України. 

Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС, 
– сказав він.

За його словами, подібна риторика навряд посприяє досягненню спільних цілей, у ЄС тривають активні дискусії з усіма сторонами у цьому питанні, щоб змусити всіх "трохи заспокоїтися" і "знизити градус риторики".

На його думку, це дозволить вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит 90 мільярдів євро Україні, забезпечити енергетичну безпеку країн Євросоюзу.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, нещодавно Угорщина заблокувала виділення Україні погодженого кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Це рішення поставило під загрозу фінансову підтримку Києва на 2026 – 2027 роки.

  • Зазначимо, що Politico з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Віктор Орбан затримує кредит, аби змусити Єврокомісію схвалити заявку Угорщини на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро.

  • Володимир Зеленський згодом висловив сподівання, що жоден окремий представник ЄС не стане перешкоджати виділенню 90 мільярдів або хоча б першого траншу з цієї суми, маючи на увазі Віктора Орбана.

  • За словами президента, українські військові потребують озброєння, тому угорському прем'єру "варто подумати двічі", перш ніж ухвалювати рішення щодо вищезгаданого кредиту, інакше його номер нададуть ЗСУ.