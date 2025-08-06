Президент України – у трійці найпопулярніших світових лідерів серед американців. Його обійшов лише Папа Римський.

Дослідження свідчить про високий рівень прихильності до Володимира Зеленського серед американців. А з від'ємним показником довіри до рейтингу потрапив сам Дональд Трамп. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на опитування Gallup.

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Кому в США довіряють найбільше?

Згідно з нещодавно проведеним дослідженням, Володимир Зеленський посів друге місце серед 14 глобальних постатей за рівнем підтримки серед американців.

Президента України позитивно сприймає 52% опитаних, негативно – 34%. Тож його показник прихильності становить +18, що в два рази більше, ніж у чинного президента США Дональда Трампа, чий показник дорівнює -16. Від січня 2025 року рівень підтримки його американцями значно знизився й становить нині 37%.

Високий рівень підтримки Зеленського забезпечують демократи (+68) та незалежні виборці (+15), тоді як серед республіканців його рейтинг має від'ємне значення (-23).



Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото Associated Press

Відомо, що стосунки між Зеленським і Трампом погіршилися після того, як другий повернувся до влади. Попри обіцянки очільника Білого дому швидко зупинити війну в Україні, спроби провести переговори на початку його президентського терміну завершилися конфліктом.

Зазначимо, що після публічної суперечки Володимир Зеленський достроково залишив Овальний кабінет. Заплановану пресконференцію скасували, а сварка поставила під сумнів міцність відносин між державами. Згодом на тлі того, що Путін продовжує обманювати Трампа й всіляко відтягує мирне врегулювання воєнних дій, Зеленський таки знайшов спільну мову з Трампом.

Зверніть увагу! Очолив рейтинг Папа Римський Лев ХІV – перший в історії американець на чолі Ватикану. Його підтримують 57% американців, а не підтримують 11%. До п'ятірки лідерів увійшли також сенатор США Берні Сандерс, президент Франції Еммануель Макрон та демократка Александра Окасіо-Кортес. Натомість мільярдер Ілон Маск опинився на останній місці рейтингу з результатом -28.



Результати опитування / Фото Gallup

Раніше Дональд Трамп заявляв про недовіру до Зеленського серед українців, стверджуючи, що рівень підтримки становить лише 4%.