Іран завдав один з найуспішніших ударів по США в Перській затоці, – Bloomberg
- Іран знищив радар AN/TPY-2 на авіабазі в Йорданії, що є значним ударом по протиповітряній обороні в регіоні.
- Через втрату радара балістику доведеться збивати за допомогою Patriot, ракети до яких швидко закінчуються.
Іран уразив важливу радарну систему вартістю 300 мільйонів доларів. Її використовували системи протиракетної оборони THAAD США в Йорданії.
Знищення радара AN/TPY-2 вважається великим ударом по системах повітряної та протиракетної оборони в регіоні. Про це пише The Bloomberg.
Що означає втрата радара AN/TPY-2?
Супутникові знімки показують, що радар AN/TPY-2 та допоміжне обладнання були знищені на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії на початку війни. Це один з найуспішніших ударів Ірану до цього часу.
Системи THAAD призначені для знищення балістичних ракет на межі атмосфери, що дозволяє їм боротися з більш складними загрозами, порівняно з батареями Patriot.
Через втрату радара AN/TPY-2 перехоплення ракет доведеться покладати на системи Patriot, ракети PAC-3 для яких і так обмежені.
Довідка: Американські військові та їхні партнери мають інші радари, які можуть продовжувати забезпечувати прикриття, що пом'якшує втрату будь-якого окремого радара.
США мають вісім систем THAAD у світі, зокрема в Південній Кореї та на Гуамі. Кожна батарея коштує близько 1 мільйрда доларів, з яких 300 мільйонів доларів припадає на радар.
"Це рідкісні стратегічні ресурси, і їхня втрата – великий удар, – зазначив Том Карако, експерт з протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень.
Батарея THAAD складається з 90 солдатів, шести автотранспортних пускових установок і 48 перехоплювачів (по 8 на установку), одного радара TPY-2 та тактичного командного й комунікаційного пункту. Кожна ракета-перехоплювач, вироблена Lockheed Martin, коштує близько 13 мільйонів доларів.
Системи ППО та ПРО в Перській затоці були перевантажені і часом не могли ефективно відбити іранські атаки дронів та балістичних ракет. Через це зростає занепокоєння, що запаси сучасних ракет-перехоплювачів, як THAAD і PAC-3, можуть швидко вичерпатися.
У п'ятницю підрядники оборонної промисловості, зокрема Lockheed та RTX, зустрілися в Білому домі, оскільки Пентагон намагається прискорити виробництво озброєння.
Що відомо про перебіг подій на Близькому Сході?
Президент Ірану вибачився перед країнами Перської затоки за попередні атаки. Він пообіцяв, що більше не битиме по них, якщо з їхніх територій не завдаватимуться удари по Ірану.
У США анонсували на 7 березня найпотужніший удар по Ірану. У Вашингтоні кажуть, що військова операція триватиме ще кілька тижнів.
ЗМІ з'ясували, що Росія надає Ірану розвіддані для атаки на американські сили. Саме завдяки цьому іранські удари є доволі точними. У Пентагоні заявили, що подібні дії Кремля не залишаться без відповіді.