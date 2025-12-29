Трамп натякнув, чого чекати у разі зриву мирних перемовин

Трамп натякнув, що у разі провалу дипломатичних перемовин війна між Росією та Україною продовжиться. А кількість жертв зростатиме.

Про це президент США сказав після перемовин із Володимиром Зеленським, розповідає 24 Канал.

Яку заяву щодо ймовірного провалу угоди зробив Трамп?

За словами Трампа, відсутність прогресу у дипломатичному процесі означатиме продовження бойових дій та нові втрати.

Якщо нічого не станеться, вони продовжуватимуть битися і вмирати. Це погано. Якщо нічого не вийде – війна продовжиться, смерті продовжаться. Цього не хочуть ні Зеленський, ні я, ні Путін,

– сказав президент Штатів.

Трамп натякнув, що провал перемовин матиме серйозні наслідки для двох сторін.

Як Трамп прокоментував перебіг мирних перемовин?