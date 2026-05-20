Не випадковість, – експерт розкрив цікаву деталь у новій заяві Сі про Путіна

Західні ЗМІ написали, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Путін "може пошкодувати про те, що почав війну з Україною". У китайському МЗС ці слова уже заперечили, а Дональд Трамп підтвердив, що Сі такого не говорив.

Попри це, така заява справді могла прозвучати, навряд чи її хтось вигадав. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що китайці вміють "гратися у провокацію".

Чи справді Сі міг озвучити таку заяву?

Варто розуміти, що китайці хочуть здаватися дуже неприступними, багатополярними, вони дотримуються складної дипломатії. Але попри все це вони могли озвучити таку заяву про Володимира Путіна.

Китайські медіа не роблять випадково "зливів". Навіть не можна уявити, що в такій диктаторській системі, де присуджують соціальні кредитні очки, від яких залежить швидкість інтернету, квитки на транспорт, – хтось "зливає" таку інформацію,

– зауважив Олександр Краєв.

Отже, це схоже на продуманий крок. Його ідея полягає в тому, що перед зустріччю з російським диктатором, китайцям треба було показати, що Росія зробила помилку. Якщо вона хоче її виправити, то Путіну треба добре ставитись до Китаю.

"Якщо Росія хоче витримати результати й наслідки своєї помилки, їй потрібно улестити Китаю, запропонувати щось нове. Адже у Пекіні все чудово розуміють. Вони продовжують аналогію, що виживає сильніший. Тому для них немає ніякої проблеми кинути Росію напризволяще", – додав Олександр Краєв.

Зверніть увагу! На думку, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, Китай сприймає Росію як ресурсну базу. Він у всьому шукає власну вигоду. Володимир Путін це розуміє, тому намагається знайти альтернативу. Нею можуть стати США, але й там не надто хочуть бачити Росію своїм союзником.

Для Пекіна не є вигідною сильна Росія, її перемога. Адже у такому випадку – це пряма загроза, опонент, який посягає на лідерство у Центральній Азії, у таких союзах як ШОС і БРІКС. Сі не хоче, щоб Путін перестав продавати йому дешеву нафту й газ. Така Росія Китаю точно не потрібна.

Скоріш ха все, фраза про помилку справді могла прозвучати. А "злив" з боку китайських інсайдерів був абсолютно невипадковим.

Путін прибув до Китаю: що відомо?

Російський диктатор прилетів до Пекіна 19 травня. Там у нього запланована зустріч з президентом і підписання десятків договорів про співпрацю. Його зустріли червоною доріжкою, стояла почесна варта, а студенти вигукували привітання.

Перед тим Володимир Путін записав звернення до китайського народу. У ньому він говорив про "міцне партнерство, дружбу". Цікаво, що очільник Кремля вірить у повагу від Сі, адже сказав, що діалог між ними є "шанобливим" і триває "на рівноправних засадах". З Китаєм диктатор планує розширювати гуманітарні обміни, економічну та оборонну співпрацю.

Наступного дня, 20 травня, стартували переговори обох президентів. Володимир Путін почав зустріч з китайського прислів'я, яке означає, що "ніби не бачились день, а минуло три осені". Зі свого боку Сі Цзіньпін згадав про "турбулентності й трансформації", які відбуваються у світі.