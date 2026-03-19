Трамп на зустрічі з прем'єркою Японії пожартував про операцію Перл-Гарбор
Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністеркою Японії пожартував про Перл-Гарбор, коментуючи відсутність попередження союзників про удар по Ірану. За його словами, США діяли рішуче та без розголосу, аби зберегти ефект несподіванки.
Таку інформацію передає видання "РБК-Україна".
Що про операцію в Ірані сказав Трамп?
Під час зустрічі з прем'єркою Японії в Овальному кабінеті журналісти поцікавились у Трампа, чому він не попередив союзників про військову операцію в Ірані.
Він пожартував про Перл-Гарбор та наголосив, що хотів досягнути ефекту несподіванки.
Розумієте, коли ми діяли, ми діяли дуже рішуче і нікому про це не говорили, бо хотіли зберегти елемент несподіванки. Хто знає про раптовість краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?
– сказав американський лідер.
Довідково! Напад на Перл-Гарбор – це раптова військова операція Японії спрямована на бази військово-морських сил США на Гаваях. Японці мали на меті нейтралізувати Тихоокеанський флот. Внаслідок ударів було успішно знищено чи пошкоджено 19 американських кораблів, близько 350 літаків. Понад 2 400 військових США загинуло.
Які останні новини про операцію "Епічна лють"?
28 лютого Ізраїль спільно із США розпочали військову операцію проти іранського режиму.
Нині Трамп намагається втягнути нові країни до міжнародної коаліції у війні проти Ірану – мовиться про забезпечення безпеки у Ормузькій протоці й відправку туди військово-морських сил.
Центральне командування ЗС США офіційно підтвердило застосування 5000-фунтових (понад 2,2 тонни) бомб. Там повідомили, що США вперше застосували протибункерні бомби GBU-72/B для ураження підземних ракетних об'єктів в Ірані.