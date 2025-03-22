Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями, – спецпосланець Віткофф
- Віткофф заявив, що зустріч президентів Росії і США може відбутися в найближчі місяці.
Спеціальний посланець Дональда Трампа висловився щодо можливої зустрічі американського президента та російського диктатора. Так, за його словами, зустріч Трампа та Путіна може відбутися найближчими місяцями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Стіва Віткоффа в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону.
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Зустріч Трампа і Путіна
Спецпосланець Трампа висловився щодо можливої зустрічі президентів США та Росії.
Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців,
– зазначив Віткофф.
Прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін і Трамп не обговорювали можливості особистої зустрічі, але не відкинув, що вона може відбутися в Саудівській Аравії.
Віткофф також вказав, що зустріч у Джидді не виключена.
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Нагадаємо, що 18 березня Путін і Трамп провели телефонну розмову, на якій обговорювали питання війни в Україні. Ця розмова відбулася через тиждень після того, як у Саудівській Аравії делегації США та України домовилися про 30-денне припинення вогню.