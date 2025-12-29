Укр Рус
Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну заради мирної угоди
29 грудня, 09:48
2

Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну заради мирної угоди

Юлія Харченко
Основні тези
  • Трамп заявив про готовність приїхати в Україну заради мирної угоди, якщо це допоможе зберегти тисячі життів.
  • Зеленський повідомив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну та виступити у Верховній Раді. Він додав, що зробить це, якщо приїзд сприятиме укладенню мирної угоди.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп?

За словами Трампа, такий крок можливий у разі, якщо він допоможе зберегти тисячі життів. Водночас американський президент зазначив, що не впевнений у необхідності цього візиту, але готовий на нього піти заради миру. 

Трамп також позитивно оцінив переговори між делегаціями України та США, назвавши їх такими, що відбулися "на чудовому рівні", і заявив про "дуже великий прогрес". 

Він додав, що мирні перемовини перебувають на фінальному етапі, однак у разі їхнього провалу війна може тривати ще тривалий час. За його словами, російський президент Володимир Путін серйозно ставиться до можливої угоди, а обидві сторони, за його твердженням, прагнуть миру. 

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що мирний план з 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.

Зустріч Зеленського і Трампа: останні новини

  • Основною темою зустрічі є мирний план, над яким працювали команди США та України. Деякі його пункти Зеленський хоче обговорити на найвищому рівні – з президентом США.

  • На переговорах Трампа та Зеленського питання Донбасу залишилося невирішеним, але сторони наблизилися до його розв'язання. Президент України заявив, що мирний план може бути винесений на референдум, щоб суспільство обрало, чи погоджуватися з його умовами.