Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну заради мирної угоди
- Трамп заявив про готовність приїхати в Україну заради мирної угоди, якщо це допоможе зберегти тисячі життів.
- Зеленський повідомив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну та виступити у Верховній Раді. Він додав, що зробить це, якщо приїзд сприятиме укладенню мирної угоди.
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп?
За словами Трампа, такий крок можливий у разі, якщо він допоможе зберегти тисячі життів. Водночас американський президент зазначив, що не впевнений у необхідності цього візиту, але готовий на нього піти заради миру.
Трамп також позитивно оцінив переговори між делегаціями України та США, назвавши їх такими, що відбулися "на чудовому рівні", і заявив про "дуже великий прогрес".
Він додав, що мирні перемовини перебувають на фінальному етапі, однак у разі їхнього провалу війна може тривати ще тривалий час. За його словами, російський президент Володимир Путін серйозно ставиться до можливої угоди, а обидві сторони, за його твердженням, прагнуть миру.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що мирний план з 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.
Зустріч Зеленського і Трампа: останні новини
Основною темою зустрічі є мирний план, над яким працювали команди США та України. Деякі його пункти Зеленський хоче обговорити на найвищому рівні – з президентом США.
На переговорах Трампа та Зеленського питання Донбасу залишилося невирішеним, але сторони наблизилися до його розв'язання. Президент України заявив, що мирний план може бути винесений на референдум, щоб суспільство обрало, чи погоджуватися з його умовами.