Це був історичний день, – Мелоні про зустріч Зеленського і Трампа

26 квітня під час візиту до Ватикану на похорони Папи Франциска президенти Зеленський Трамп провели невеличку зустріч. Джорджія Мелоні високо оцінила цю подію.

Відомо, що саме після тої короткої розмови Дональд Трамп опублікував допис у власній соцмережі, де засудив обстріли України за останні кілька днів. Американський лідер пригрозив Путіну введенням санкцій, передає 24 Канал.

Дивіться також Зустріч у символічному місці: про які мирні плани міг говорити Зеленський з Трампом

Реакція Мелоні

За даними Sky News, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прокоментувала переговори між Трампом і Зеленським, що відбулися на похорон.

Бачити, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський говорять про мир на похороні Папи Миру, має величезне значення. Сьогодні був історичний день,

– сказала вона.

Нагадаємо, що сама Мелоні також провела розмову із Зеленським. Її деталі оприлюднили на сайті італійського уряду. Прем'єрка Італії висловила співчуття з приводу загибелі людей під час нещодавніх російських атак. Вона наголосила на необхідності негайного і безумовного припинення вогню, а також на важливості реальних кроків з боку Москви для початку мирного процесу.