Не Москва: Путін назвав місто, в якому міг би зустрітися із Зеленським

Володимир Зеленський вже давно пропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто, щоб обговорити шляхи завершення війни в Україні. Глава Кремля ухилявся від прямих переговорів з українським лідером, показово закликаючи його приїхати у Москву, "якщо вже дуже треба".

Втім, цього разу російський диктатор заговорив інакше. Він допустив перемовини із Зеленським не у Москві.

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Де Путін готовий зустрітися із Зеленським?

В інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну Путін заявив, що місцем для переговорів на рівні лідерів може стати Мінськ.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радо привітає цю ініціативу. Він, буцімто, завжди за те, аби вирішувати спірні питання мирними шляхами.

Окремо Путін нагадав, що російсько-українські переговори 2022 року розпочиналися саме в Мінську. Там же у 2014 році було укладено Мінські угоди.

Зауважимо, що російський диктатор не висловив пряму готовність до зустрічі із Зеленським прямо зараз. Він уточнив, її можна було б організувати у Мінську, "якщо справа колись дійде до переговорів".

Нагадаємо, що 23 червня Путін заявляв, що нібито Росія готова відновити мирні переговори з Україною, але висунув умови. За його словами, перемовини повинні відбуватися на основні трьох рамкових платформ:

так звані Стамбульські протоколи весни 2022 року;

ультимативні вимоги, озвучені ним у російському МЗС у червні 2024 року;

домовленості з Вашингтоном, досягнуті під час серпневих контактів 2025 року в Анкориджі.

До слова, в інтерв'ю Зарубіну Путін визнав, що ніяких домовленостей в Анкориджі не було.