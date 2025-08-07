Дональд Трамп планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер також вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Чи відбудеться тристороння зустріч?

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи погодилися Володимир Путін і Володимир Зеленський на участь у спільній зустрічі.

Є дуже висока ймовірність, що вони це зроблять,

– відповів президент США.

Він зазначив, що наразі не визначено конкретного місця й часу для проведення цього саміту. Водночас, за словами американського лідера, зустріч може відбутися вже дуже скоро.

Але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з президентом Путіним, і є дуже висока ймовірність, що ми можемо покласти край цьому раунду, завершити цей шлях – шлях, який був і продовжує бути довгим. Але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро,

– пояснив Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час зустрічі в Москві 6 серпня Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання американський президент заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня, якщо вони можуть допомогти завершити війну в Україні.