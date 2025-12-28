Зустріч Трампа та Зеленського: чи змінить вона хід війни в Україні

28 грудня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Мар-а-Лаго, щоб обговорити останню версію мирного плану з 20 пунктів. Втім, будь-який прогрес, якого політикам вдасться досягнути на цих переговорах, може бути знищений одним словом Путіна.

Навіть, якщо Зеленський і Трамп дійдуть згоди щодо положень мирного плану, відмова від нього Росії одразу зведе усі дипломатичні здобутки нанівець, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Чи здатна зустріч Зеленського і Трампа щось змінити у війні?

Трамп про це добре знає – відмова росіян від його пропозицій вже неодноразово підривала мирні зусилля США.

Зеленський та його союзники вважають, що змогли вивести ситуацію з глухого кута після того, як США запропонували 28-пунктний план, який більше нагадував "російський список бажань".

Київ підготував нову, 20-пунктну версію, що передбачає компроміси. Також Зеленський розповідав про "хорошу розмову" з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Трамп Джаредом Кушнером, готуючись до зустрічі із самим президентом.

Наразі перспективи мають обнадійливий вигляд. Водночас відносна тиша з Москви свідчить про інше. Російські чиновники робили оптимістичні заяви, але вони були стриманими. Путін майже не змінив позиції щодо України, і навряд чи щось зміниться цих вихідних.

Путін користується дружніми відносинами з Трампом, що дає йому змогу просувати свої територіальні амбіції. Напружені стосунки між США та європейськими союзниками лише додають йому переваги. У таких умовах будь-яка пропозиція, яка обмежує його амбіції, навряд чи буде добре сприйнята в Москві – саме тому він применшив значення плану Зеленського.

Будь-яке небажання Росії йти на компроміси для Трампа випробуванням – перевіркою його сили, дипломатичних навичок і лояльності.